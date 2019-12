Pe holurile unei clinici oncologice de stat, o femeie cu fața ridată de suferință, cu mâinile pline de înțepături, așteaptă să-i vină rândul la „otrava cancerului”. Urmează tratament oncologic specific cancerului de sân. Și cum orele treceau, pacienții din sala de așteptare au început să-și verse amarul și să se îmbărbăteze reciproc. Femeia, sătulă să audă că o să fie bine, a răbufnit: „Am trecut prin mastectomie și mi s-a spus că pot să fac operația de reconstrucție la stat, decontată de Casa Națională de Asigurări. Când am făcut solicitarea, m-am trezit cu un inspector la ușă!”

Mai departe, nici cel mai mare mincinos nu ar fi putut să inventeze o poveste atât de tulburătoare

Avem o mare problemă, într-o mare de multe alte probleme, când e vorba de sistemul medical românesc. Ne lipsesc normele de aplicare a programelor și procedurile clare. Deși s-au născut multe campanii însoțite de gratuități pentru asigurații CNAS, în România acestea nu se aplică. Mai rău, femeile care au trecut prin operații dure, precum mastectomia, sunt refuzate sau puse pe drumuri până la lehamite dacă doresc să beneficieze de o reconstrucție gratuită, în schimb află că statul e dispus să deconteze operații ultracomplexe de schimbare de sex, inclusiv tratamentul pre și post operator, consilierea psihologică și chiar și transportul!

Ministerul Sănătății a lansat, în cadrul Programului Național de Oncologie, subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare, ceea ce înseamnă că intervenția de reconstrucție mamară este decontată de Casa de Asigurări de Sănătate, inclusiv implanturile mamare necesare pentru reconstrucţie. Cu toate acestea, din 300, doar 30 de paciente beneficiază anual de această intervenție cu decont, care se poate realiza în 19 centre medicale din întreaga țară, 3 fiind în Capitală.

La această discrepanță, oamenii din Ministerul Sănătății susțin că pacientele nu sunt informate, medicii spun că nu-și explică, iar pacientele explică felul în care sunt puse pe drumuri sau hărțuite atunci își solicită dreptul.

Pacienta despre menționată la început, a povestit pe holul clinicii de oncologie episodul dramatic, halucinant și inuman prin care au trecut-o funcționarii statului.

„M-am trezit cu un inspector acasă, în urma solicitării mele de a beneficia de reconstrucție mamară prin programul finanțat de stat. M-a întrebat dacă am mașină de spălat, dacă am televizor. Aveam, vă dați seama. Și atunci mi-a spus că dacă mi-am permis un televizor, îmi permit și o astfel de operație fără decont”, spune femeia, în timp ce bolnavii cu alte tipuri de cancer își fac cruce repetat. „I-am spus că acelea sunt obiecte cumpărate înainte să mă îmbolnăvesc, am justificat tot… Dar la final am decis să întorc eu spatele statului, sătulă de atâtea umilințe”, a povestit femeia.