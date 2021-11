Industria alimentară, cea mai afectată de inflație, trebuie să mărească urgent prețurile. Creșteri importante la produse vitale

Într-o criză economică generală, resimțită din plin România, sectorul de morărit şi panificaţie este cel mai lovit dintre toate industriile alimentare din țara noastră, după cum a afirmat, preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase – ROMPAN, Aurel Popescu.

Care sunt marile probleme în Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase

Și asta pentru că există un preţ dublu la materia primă, pe lângă toate scumpirile la energie, gaze şi combustibili. „Noi suntem foarte loviţi faţă de celelalte industrii. Dacă toată lumea are scumpire la energie, toată lumea are scumpire la gaze, la combustibili, la materia prima nu are nimeni scumpirea pe care o avem noi. Noi avem un preţ dublu faţă de cea fost în iulie la recoltare.

Acum luăm grâul cu 1.450 lei/tona faţă de 850 de lei anul trecut. Toată lumea spune că avem o producţie bună de grâu anul acesta, dar grâul este un produs tranzacţionat la bursă pe piaţa mondială şi toată lumea lucrează după preţul pe bursă. Aşa cum este preţul la bursa de la Chicago sau la cea de la Paris, aşa se reflectă a doua zi în preţul grâului în Portul Constanţa. Nu avem noi de câştigat şi poate nici producători agricoli nu mai sunt aşa de mulţi care deţin grâu. Grâul de pe stoc, în jur de 5-6 milioane de tone, este în posesia traderilor şi să fim realişti: ei fac preţul în funcţie de piaţa mondială”, a declarat Aurel Popescu pentru Agerpres.

„Nouă ne e teamă că nu putem scumpi produsele la nivelul la care se duce costul de producţie”

Scumpirea produselor de morărit şi panificaţie la nivelul costurilor actuale din industrie ar putea conduce la scăderea vânzărilor în contextul puterii limitate de cumpărare a românilor.

„Nouă ne e teamă că nu putem scumpi produsele la nivelul la care se duce costul de producţie, pentru că nu ştim dacă absoarbe piaţa. Puterea de cumpărare este limitată şi există riscul să scadă vânzările. O îngrijorare mare o avem din partea salariaţilor, pentru că atunci când o să primească facturile mărite o să ne zică că nu le mai ajunge salariul.

Toate acestea nu ştiu unde o să ne ducă, la dublarea preţurilor? Nu ştiu ce să spun, dar în orice caz lucrurile sunt scăpate de sub control. Eu am primit la brutărie notificare la energie pentru un preţ de cinci ori mai mare şi de şase ori la gaze, colegii din ţară au primit de la 200 de lei şi ceva de lei pe MW la 2.500 de lei, de 12 ori i-a crescut preţul la energie. Este inadmisibil. Nu ştim ce se întâmplă, au scăzut resursele pe plan mondial sau cineva îşi bate joc de noi?”

Avertisment: „Nu știu ce o să facem”

Preţul pâinii ar putea înregistra o creştere de 10 – 15% în această perioadă, sub costul de producţie, după o majorare de 10 – 15%, care a avut loc deja.

„Am avut deja influenţe în preţ de 10 – 15% şi cred că mai vin 10 – 15%. Noi încercăm să menţinem preţurile, dar oamenii nu pot rezista o lună şi jumătate cu costuri mai mari şi pierderi însemnate. Este politica fiecărui agent economic şi când constată că nu mai are încasări ca să plătească furnizorii nu mai are ce sa facă.

Vă spun că s-au scumpit toate, chiar şi pungile în care noi băgăm pâinea s-au făcut 20 – 25 de bani, mai plăteşti şi ecotaxa de 15 bani şi iată că sunt 35 de bani care trebuie să-i pui la o franzelă. Este foarte mult, iar să dai pâinea fără pungă nu poţi. Repet, nu ştiu ce o să facem”, a mai precizat Aurel Popescu.