Cântărețul Raoul pare a fi urmărit de ghinion. După ce a scăpat de pușcărie și având un proces pe rol, artistul s-a ales cu încă un dosar penal. Abia scăpat de procesul prin care Compartimentul Executări Penale solicitase înlocuirea unei amenzi cu zile de închisoare, fiindcă artistul a condus fără permis, Răul s -a ales cu un nou dosar penal.

Dosarul a ajuns la magistraţil de la Judecătoria Buftea, iar Rareş Cornel Borlea urmează să fie citat în calitate de inculpat, când se va hotărî dacă procesul poate începe, pentru a fi dat un verdict în baza probelor administrate.Raoul mai are un dosar deschis la Cluj, pentru conducerea unui autoturism fără a avea „carnet , Judecătorii clujeni au dispus începerea procesului, iar dacă va fi găsit vinovat artistul s-ar putea alege cu o nouă condamnare.Artistul spune că a greșit doar o dată, acum câţiva ani, poliţiştii şi procurorii acuzându-l pe nedrept .

Dar, într-o sentinţă dată de Curtea de Apel Galaţi, se face referire la mai multe amenzi penale primite de artist. „Menţine condamnarea inculpatului Borlea Rareş Cornel la pedeapsa amenzii penale de 2.250 lei dispusă prin sentinţa penală apelată pentru fapta dedusă judecăţii. Înlătură din sentinţa penală apelată toate dispoziţiile referitoare la rezolvarea situaţiei antecedentelor penale şi la stabilirea pedepsei rezultante. Dispune anularea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare dispusă prin sentinţa penală 916 din 27.06.2017 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia penală 1160 din 20.11.2017 a Curţii de Apel Constanţa.

Constată că intimatul inculpat Borlea Rareş Cornel a achitat toate amenzile ce i-au fost aplicate anterior, respectiv:

– pedeapsa amenzii penale de 20.000 de lei aplicată prin sentinţa penală 702 din 21.06.2017 2017 a Judecătoriei Aiud, definitivă la dată de 21.07.2017 prin neapelare;

– pedeapsa amenzii penale de 5.000 de lei aplicată prin sentinţa penală 17 din 01.02.2018 a Judecătoriei Avrig, definitivă la dată de 21.02.2018;

– pedeapsa amenzii penale de 2.000 de lei aplicată prin sentinţa penală 3 din 08.01.2018 a Judecătoriei Focşani, definitivă la dată de 29.01.2018 prin neapelare.

Contopeşte pedeapsa amenzii penale de 2.250 lei aplicată prin sentinţa penală apelată, pentru infracţiunea dedusă judecăţii cu pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni dispusă prin sentinţa penală 916 din 27.06.2017 a Judecătoriei Constanţa, definitivă prin decizia penală 1160 din 20.11.2017 a Curţii de Apel Constanţa, urmând că inculpatul să execute pedeapsa închisorii de 1 an şi 6 luni la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii de 2.250 lei. Dispune suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei închisorii de 1 an şi 6 luni şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform disp. art. 92 Cod penal.

Termenul de supraveghere de 2 ani se calculează de la dată rămânerii definitive a sentinţei penale 916 din 27.06.2017 a Judecătoriei Constanţa, respectiv la dată de 20.11.2017″, au dispus, la finele anului trecut, magistraţii Curţii de Apel Galaţi.

