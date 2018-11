INCREDIBIL. Oana Zăvoranu, probleme cu MEDICII ANGAJAȚI DE EA, după creșterea salariilor la STAT! Și-a făcut clinică medicală privată și acum „Angajatorul plătește și angajatul execută directivele și ordinele! PUNCT”

Se pare că există tensiuni mari între Oana Zăvoranu și angajații ei, după ce diva a pus câteva mesaje usturătoare pe conturile ei de pe site-urile de socializare. În aceste mesaje a inclus și medicii pe care îi are ca angajați la clinica ei privată.





„Intotdeauna ca angajator trebuie sa stii sa pui o bariera intre tine si angajat, asta sa fie lege!

Deoarece in proportie de 99% , acesta din urma ,din prostie, tupeu, invidie si nesimtire, nu va intelege ca a fi bun cu angajatul, nu inseamna ca el, angajatul, poate fi egalul sau prietenul tau... Atata vreme cat tu il platesti si el face aceasta munca pentru bani, lucrurile nu au cum sa fie decat stricte, adica: Angajatorul plateste si angajatul executa directivele si ordinele celui care ii asigura painea pe masa, lui, si familiei lui! Punct! Altfel de relatii, vor fi mereu sortite esecului, pentru ca in oricare alta situatie, angajatul va lua bunatatea sau amabilitatea angajatorului drept prostie, slabiciune, nepricepere, pentru simplul motiv ca este clar prost, si nu isi cunoaste locul cu adevarat si lungul nasului ! De aceea pe vremuri, smekerii si boierii, nu mancau la masa cu slugile, nu conversau, nu le ascultau problemele si nu aveau glume in program cu cei care erau platiti doar sa isi faca treaba pentru care erau platiti! Punct si nimic mai mult ! Bagati la cap si nu faceti greseli, ca sa nu le regretati ulterior ! Oana”, a scris diva (sic).

La scurt timp, bruneta a revenit cu o completare, mai ales că fanii ei au criticat-o, știind că a angajat foarte mulți medici.

„Daca am o opinie capitalista, si avem si un business care ofera locuri de munca FOARTE BINE PLATITE , dar in schimb, ( spre rusinea noastra), cerem respect, seriozitate si interes al angajatului fata de locul lde munca, pe care i-l oferim sigur, fara grija zilei de maine, se intelege ca eu, sau sotul meu suntem comunisti Da, cei mai comunisti

