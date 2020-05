Purtarea pălăriilor de un metru a fost propusă la școala primară Yangzheng din Hangzhou, provincia Zhejiang. Directorul școlii crede că pălăriile îi vor ajuta pe elevi să păstreze distanța socială.

„Îi încurajăm pe studenții noștri să poarte pălăriile pentru a rămâne la cel puțin un metru unul de celălalt”, a spus directorul.

Will this work? To enforce #socialdistancing measures, a primary school in Hangzhou lets first graders wear DIY hats that are 1m in width so that these children can remember to keep their distance from each other on the first day of class. https://t.co/PuWotroUcN pic.twitter.com/pX9z7IAxGc

