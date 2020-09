Neti Sandu este o figură aparte pe „sticlă”. Îi încântă de mulți ani pe românii care vor să afle noutățile din horoscop, fiind de atâta timp una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune.

Neti Sandu a apărut prima dată PRO TV la matinalul „Ora 7, Bună dimineața’, alături de Florin Călinescu. Vedeta a trecut prin niște emoții greu de descris, mai ales că emisiunea era în direct ceea ce sporea tensiunea.

„Prima zi a fost extraordinar de plină de emoții, o explozie de emoții, pentru că era prima dată când făceam parte dintr-o emisiune. Era matinalul „Ora 7, Bună dimineața’. Nu repetaserăm decât, eu cel puțin, vreo două săptămâni înainte și acum era directul, care era copleșitor. Și eram cu Florin Călinescu și după ce s-a terminat emisiunea ne-am strâns toți și am stat vreo 4 ore să analizăm cum a fost emisia și m-a întrebat cum m-am simțit și i-am zis că m-am simțit, nu știu cum eram, de parcă eram doamna Sanda Țăranu de la TVR”, a declarat Neti Sandu pentru revista VIVA!

Însă, Neti a avut un loc de muncă surprinzător, înainte de a face pasul către Pro TV, în 1995. A început să lucreze încă din tinerețe, de la vârsta de 19 ani. Astfel, vreme de 18 ani, a lucrat ca bibliotecară în cadrul unui institut de proiectări și arhitectură, acesta fiind primul loc ei de muncă.

„Înainte să lucrez la PRO TV am fost bibliotecară la un institut de proiectări și arhitectură. 18 ani. Și cu 25 la PRO fac niște ani”, a dezvăluit Neti Sandu, pentru sursa citată.

„Nu mi-am refăcut viața”

„Am zăcut foarte mult, am suferit, am făcut eforturi să mă regenerez și să încerc să accept. Eu și sora mea ne-am născut într-o casă în care erau părinții și bunicii. Veneau foarte mulți prieteni, casa era plină și după aia au murit toți. De aceea, nu pot să-mi iau cățel sau pisică la gândul că sigur vor muri, nu mai vreau să știu că va muri cineva și nu vreau să mă mai expun la o suferință.

Pot să trăiesc cu mine și pentru alții, dar nu mai sunt capabilă să construiesc relații. Am trăit, am experimentat, e frumos, dar nu mai am putere. E o alegere. Nu, nu mi-am refăcut viața, poate și pentru că am trăit foarte aproape de sora mea cu nepoatele și tot timpul am fost ca o anexa asimilată a familiei”, s-a confesat Neti Sandu.