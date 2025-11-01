International

Incident militar la Pokrovsk. Rusia anunță neutralizarea unei misiuni ucrainene

Incident militar la Pokrovsk. Rusia anunță neutralizarea unei misiuni ucraineneTrupe Ucrainene / sursa foto: captură video
Trupele rusești au raportat dejucarea unei tentative a forțelor speciale ucrainene de a transporta soldați cu elicopterul în orașul Pokrovsk, situat în estul Ucrainei, în contextul conflictului în curs din regiune, potrivit Reuters.

Operațiunea s-a soldat, conform Ministerului Apărării din Rusia, cu pierderi umane pentru partea ucraineană.

Incidentul în Pokrovsk

Ministerul Apărării din Rusia a precizat sâmbătă că toți cei 11 militari ucraineni aflați la bordul elicopterului au fost uciși în timpul operațiunii.

Comunicatul oficial nu oferă detalii suplimentare despre tipul elicopterului sau circumstanțele exacte ale incidentului, însă subliniază că operațiunea nu a avut succes.

Două surse militare ucrainene au confirmat că Kievul a debarcat la începutul acestei săptămâni forțe speciale în anumite zone ale orașului Pokrovsk.

Aceste surse au menționat că operațiunea a avut loc în contextul în care Moscova a declarat că trupele sale au înconjurat contingente ucrainene în zonă.

Operațiunea și dificultățile întâmpinate

Potrivit unei surse din cadrul Corpului 7 de Reacție Rapidă, forțele speciale ucrainene au aterizat cu un elicopter Black Hawk în cadrul operațiunii.

Sursele au indicat că misiunea a fost complicată de activitatea dronelor rusești, ceea ce a crescut riscurile pentru echipajul și militarii transportați.

O altă sursă a precizat că operațiunea a fost supravegheată de șeful spionajului militar ucrainean, Kirilo Budanov. Trupele au fost direcționate spre zone ale orașului pe care Rusia le revendică și pe care le consideră vitale pentru liniile de aprovizionare ale Ucrainei.

Această zonă a fost considerată strategic importantă pentru ambele părți implicate în conflict.

Autoritățile ucrainene nu au oferit o declarație oficială cu privire la incidentul de la Pokrovsk

Până în acest moment, autoritățile ucrainene nu au oferit o declarație oficială privind pierderile sau rezultatul operațiunii.

Evenimentul are loc într-un context general de intensificare a conflictului din estul Ucrainei, unde ambele tabere își consolidează pozițiile și desfășoară operațiuni militare în zone considerate strategice.

Conflictul din estul Ucrainei a generat numeroase operațiuni de raid și contraraiduri, implicând atât forțe terestre, cât și aeriene, inclusiv utilizarea elicopterelor și dronelor în scopuri tactice.

Incidentul de la Pokrovsk este unul dintre cele mai recente evenimente care reflectă intensitatea confruntărilor din regiune.

