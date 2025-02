Tragedie pe calea ferată. Cel puțin 10 persoane au murit, după un accident devastator

Cel puțin 15 persoane au decedat, iar alte 15 au fost rănite sâmbătă seară în India, în urma aglomerației din principala gară din New Delhi, unde pelerinii așteptau să urce în trenuri către festivalul hindus Maha Kumbh, au anunțat duminică autoritățile locale.

Incidentul s-a produs în jurul orei 20:00, ora locală (14:30 GMT), pe două peroane din gară, în timp ce pasagerii așteptau trenuri către orașul Prayagraj, unde are loc festivalul Maha Kumbh, potrivit NDTV. Totalul victimelor este de 10 femei și trei copii, conform presei locale.

„Oamenii fugeau pe platforme şi a existat o situaţie haotică care a dus la căderea oamenilor unii peste alţii”, a susținutun bărbat care a asistat la scenele din gară pentru ANI.

Atishi, ministrul şef din Delhi care folosește un singur nume, a spus reporterilor că 15 oameni au murit, în timp ce NDTV a raportat că numărul oamenilor care au murit a ajuns la 18. Aceasta a declarat pe X că majoritatea victimelor erau pelerini care mergeau la festival.

„Îndurerat de drama de la Gara New Delhi. Gândurile mele sunt alături de toţi cei care şi-au pierdut persoanele dragi”, a transmis pe X, premierul indian Narendra Modi.

Autoritățile au început o investigație a incidentului și au declarat că situația este acum sub control.

