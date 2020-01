Trei tineri libieni care se bucură de statutul de migrant în țara noastră, dar și de aceleași drepturi conferite de comunitatea internațională, și-au făcut de cap într-un tren de călători din România.

Fără menajamente, cei trei au încercat să fure de la călători și chiar de la controlul CFR. Aflați, cel mai probabil, sub influența alcoolului sau a drogurilor, așa cum i-au descris călătorii, tinerii nu s-au sfiit să tâlhărească o femeie și să îl amenințe cu moartea pe șeful de tren.

Norocul călătorilor a fost că personalul CFR a stat cu ochii pe ei.

Pasagerii din trenul Tmișoara – Baia Mare au fost terorizați la propriu de către grupul de trei migranți. Aceștia au fost urcați în tren de către Poliția de Frontieră în Valea lui Mihai, spre un centru de azil din județul Maramureș, iar până în municipiul Carei cei trei migranți – care păreau fie drogați, fie beți – au vrut să îl fure și să îl bată inclusiv pe șeful de tren, transmite presasm.ro.

Pasagerii au asistat îngroziți la toate aceste scene, mai ales că aceștia au fost urcați în tren fără escortă din partea Poliției de Frontieră sau a altor structuri din Poliția Română, fiind lăsați în grija șefului de tren. Care a fost total depășit de situație.

Imigranții chiar au reușit să fure un portofel, doar că norocul călătoarei păgubite au fost controlorii, care au văzut toată scena și au recuperat bunul femeii. Imigranții nu s-au oprit și au încercat să fure chiar și din geanta controlorului, dar au fost opriți la timp.

„Pur și simplu se plimbau printre noi, parcă erau la supermarket în fața rafturilor și nu știau ce să aleagă, eram ca și o marfă pe raft pentru ei, așa încercau pe toată lumea să vadă de la cine pot fura. Noroc cu controlorii că nu i-au scăpat din ochi o clipă și s-au făcut scut între ei și pasageri, ca să nu fure imigranții bunurile pasagerilor”, a explicat un martor pentru obiectiv-sm.ro.

Văzând că nu îi vin de hac controlorului, prin limbajul semnelor, cei trei migranți chiar l-au amenințat pe controlor, arătându-i prin gesturi că îi vor tăia gâtul. Încolțit și amenințat, șeful de tren a sunat la 112. De abia în municipiul Carei au intervenit mai multe echipaje de Poliție și Poliție de Frontieră, care i-au preluat pe cei trei scandalagii.

Despre cazul halucinant din tren, Poliția de Frontieră Română a transmis, pentru evz.ro:

„În data de 11.01.2020, in jurul orei 16.45, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Valea lui Mihai, polițiștii de frontiera aflați în misiune pe comunicația Valea lui Mihai – Satu Mare au observat, în apropierea unui magazin la intrarea din localitate, trei cetățeni străini care nu își justificau prezența in zonă. Polițiștii de frontieră au efectuat verificări pentru a le stabili identitatea, în urma cărora au constatat ca persoanele in cauză sunt cetățeni libieni, în vârstă de 16 si 17 ani, posesori ai unor documente temporare emise de autoritățile române pentru solicitații de azil. De asemenea, s-a mai stabilit faptul că aceștia figurează ca fiind înregistrați la Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil ȘOMCUTA MARE – jud. Maramureș.

Având în vedere că persoanele nu își justificau prezenta in localitate, au fost scoase din zonă și îndrumate spre centrul regional de cazare, acestea urcandu-se în trenul care avea ca destinația Baia Mare.

Facem precizarea ca persoanele respective nu necesitau escortă, întrucât acestea beneficiau de regim deschis si nu aveau limitat dreptul de a se deplasa liber pe teritoriul țarii”.

La solicitarea evz.ro, oficiali din Poliția da Frontieră au precizat că, la Carei, „am oferit sprijin colegilor de la poliție care fac cercetări”.

Practic, după apelul făcut de șeful de tren, în Gara carei au descins mai multe echipaje de poliție, atât de la Poliția Municipiului Carei, cât și de la Poliția de Frontieră.

La rândul lor, oficiali din Polița Română au transmis, pentru evz.ro, că în urma sesizării la 112, cei trei au fost prelați de un echipaj de la Poliția Municipiului Carei.

„Persoanele din tren nu au dorit să depună plângere. Cei în cauză au fost sancționați contravențional și au fost conduși la un centru din Baia Mare” au precizat oficiali ai Poliției Române.

