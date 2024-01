Temperaturi-record la începutul lunii februarie. Cum va fi de Ziua îndrăgostiților

Luna februarie 2024 va debuta cu temperaturi record.

Potrivit directorului de la Administrația Națională de Meteorologie, Elena Mateescu, România tranzitează de la ger și ninsori la temperaturi de primăvară.

„Vorbim, cel puțin pentru debutul lunii februarie, de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, chiar maxime de 15-16°C”.

Vremea se va menține friguroasă

„Dacă de 1 februarie valorile de temperaturi vor atinge în partea de sud, sud-est și est a României 11-12 grade Celsius, același ecart și în zilele următoare, duminică vorbim deja de valori de 14-15 grade, iar săptămâna următoare, luni, așa cum arată informațiile la acest moment, 15-16 grade în sudul extrem, inclusiv în Capitală, o maximă de 14-15 grade”.

Elena Mateescu a preconizat că vremea se va menține friguroasă până la 1 februarie. Noaptea dintre 30 și 31 ianuarie va fi una geroasă, cu valori de temperaturi în depresiuni în jurul la -20 posibil -21 de grade.

„Mâine, de asemenea, o zi foarte rece, maxime între -2 până la 7 grade, dar minimele în continuare, în noaptea de marți spre miercuri, spre -20 de grade în depresiuni. Ultima zi a lunii ianuarie va fi cu valori de temperaturi în creștere ușoară. Deja vorbim de maxime între -1 până la 12 grade și minime între -8 până la 0 grade, cel mult -15 grade în zonele depresionare din Carpații Orientali”, adaugă directorul ANM .

Prognoza meteo pentru săptămâna 1 februarie-12 februarie

Temperaturile vor înregistra valori mai înalte decât media pentru această perioadă pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă mai pronunțată în regiunile nord-estice. În Muntenia, pe 1 februarie 2024, temperatura minimă va fi de -6 grade Celsius, iar temperatura maximă – 12 grade Celsius.

Cantitățile de precipitații vor fi mai reduse în întreaga țară, cu deficite mai accentuate în regiunile situate în jumătatea sudică a teritoriului. Prognoza meteo. În această săptămână, temperaturile medii vor înregistra valori mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, în special în regiunile sudice și nord-estice ale țării.

Precipitațiile vor fi în exces în zona Munților Apuseni și înnorat în jumătatea nordică a Carpaților Orientali (0-12 grade C în Banat, -2 – 11 grade C în Moldova), în timp ce în regiunile sudice și sud-estice, precipitațiile vor fi deficitare (-3 – 12 grade C în Dobrogea, -1 – 13 grade C în Oltenia).

Prognoza meteo 12 – 26 februarie. Ziua îndrăgostiților, cu temperaturi moderate

Valorile medii ale temperaturii aerului vor înregistra creșteri peste mediile obișnuite pentru acest interval, cu accent pe regiunile sud-estice ale țării. Temperaturile medii vor oscila în jurul celor obișnuite pentru această perioadă în toată România.

Cantitățile de precipitații vor depăși normele în toate regiunile, cu o tendință deosebită în cele sud-vestice. Potrivit AccuWeather, pe 14 februarie, de Ziua Îndrăgostiților, cerul ar putea fi noros, cu rafale de vânt 13 km/h, probabilitate de precipitaţii 25%.