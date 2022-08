Sfârșit de vacanță de coșmar pentru Victor Ciutacu. Jurnalistul, blocat pe aeroport în Antalya

Final nefericit de vacanță pentru Victor Ciutacu. Într-o postare publicată pe contul de Facebook, jurnalistul a povestit întâmplarea care l-a dat peste cap și l-a făcut să-și piardă cheful și răbdarea.

„Ce poate fi mai înălțător decât ca, după o săptămână de concediu liniștit, înainte cu o oră de a pleca spre aeroport, să te anunțe agenția să nu te grăbești, fiindcă new-entry-ul aviatic HiSky anunță o întârziere de minim 245 minute? Din Antalya la Otopeni, nu din fundul Asiei exotice…

Motivele? Între altele, pentru că de la București a plecat cu 4 ore întârziere, timp în care a schimbat o roată la locul faptei, ca la service-urile sătești, și s-au bătut un pic călătorii la poartă. Și fiindcă, într-o singură zi, aceeași aeronavă face, legat, București-Antalya, Antalya-Baia Mare, Baia Mare-Antalya, Antalya-București. Într-un final, în loc de 17:40, am decolat la 22:40 (captura foto e de la ultima estimare, n-am mai avut nervi după aia). Și am aterizat un pic după miezul nopții, cu o întârziere de peste ceasuri juma, chiar spre cinci. Ca să fie lucrarea completă, am mai stat un ceas bătut pe muchie și la bagaje, că păream odihniți și plini de viață.

Fără mare nădejde, deși nu suntem reclamagii de vocație, o să cerem despăgubiri. Ceea ce ar trebui să facă toată lumea. De undeva, bătaia de joc a companiilor aviatice trebuie curmată…

FIBULA AIR TRAVEL HiSky”, a scris Ciutacu pe rețeaua de socializare.

„P.S. Ca să fie treaba oablă, la 1 noaptea, frânți, a trebuit să mai suportăm și isteriile unei creaturi bizare, angajată firma de pază care deservește Aeroportul Henri Coanda Bucuresti. Ne-a anunțat strigat și agresiv că nu avem voie „să parcăm” bagajele pe locurile destinate mașinilor oficiale, ne-a amenințat cu poliția și ne-a zis sfidător că, de când cu străinătatea, ne-am luat lumea în cap”, a mai adăugat jurnalistul.

Tot mai multe plângeri din partea pasagerilor

În ultima perioadă, tot mai mulți pasageri se plâng de condițiile de zbor. În urmă cu câteva zile, o cursă Cluj-Napoca – Zakynthos (Grecia) s-a dovedit un test al nervilor și al rezistenței fizice. Pasagerii au zburat în condiții de coșmar, la o temperatură de 40 de grade Celsius.

Zilele trecute, o cursă Cluj-Napoca – Barcelona nu a ajuns la destinație. Avionul a fost deviat și a aterizat la Valencia, din cauza condițiilor meteo. Oamenii s-au plâns de comportamentul angajaților companiei, care i-au abandonat pe aeroport, conform stiridecluj.ro.