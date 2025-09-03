Social Început de an şcolar cu ghinion. De ce sunt învinuiţi naşii cuplului de campioni Valeriu Mircea şi Anastasia Nichita







Republica Moldova. Început de an şcolar cu ghinion pentru un liceu de elită din Chişinău. Procurorii învinuiesc proprietarii şi administratorii instituţiei de învăţământ de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Este vorba despre „Da Vinci” , unul din cele mai scumpe şcoli private din Republica Moldova. La liceul unde doar taxa de înmatriculare este de 400 de euro, iar cea de studii – de 5800 de euro pe an, sunt colarizaţi copii din familii înstărite, inclusiv de politicieni, procurori şi judecători.

Proprietarii şi administratorii Liceului „Da Vinci” sunt soţii Efrosinia şi Valeriu Guzun, naşii de cununie a cuplului de campioni Valeriu Mircea şi Anastasia Nichita.

Procurorii au descins cu percheziţii la prestigiosul liceu încă la 26 august, cu câteva zile înainte începerea anului şcolar.

Procurorii PCCOCS au anunţat marţi, 2 septembrie, că, în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, au descoperit o amplă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani într-un liceu privat din Chișinău. Prejudiciul adus statului a fost estimat la peste 11.000.000 de lei (cca 566.729 euro).

„În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, cartele bancare, înscrisuri de ciornă, laptop, iPad, telefon mobil precum și mijloace bănești, în diferite valute în sumă de peste 2.000.000 lei.

Dosarul penal a fost pornit de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) în luna mai 2025. Oamenii legii au bănuieli rezonabile că banii tăinuiți de la stat în perioada 2021-2025 erau spălați prin cumpărarea mașinilor de lux și a imobilelor.

Urmărirea penală continuă, pentru identificarea persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, anunță PCCOCS.

Mai multe instituţii de presă de la Chişinău au încercat să obţină o reacţie de la soţii Guzun, proprietarii prestigiosului liceu.

Aceştia au fost zgârciţi la vorbă şi au refuzat să comenteze acuzaţiile. Valeriu Guzun a declarat pentru Ziarul de Gardă că acuzaţiile de spălare de bani prin maşini de lux „sunt minciuni”.

Acesta nu este primul scandal în care este implicat liceul „Da Vinci”. Câţiva ani în urmă mama unui elev a adus acuzaţii publice unei profesoare că i-a agresat copilul.

Valeriu Guzun a mai ajuns în atenţia presei că ar fi obţinut în proprietate clădirea şi terenul unde se află liceul „Da Vinci” prntr-o schemă frauduloasă. Imobilele fiind proprietăţi municipale.