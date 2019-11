Ediția din 2019 va fi inaugurată cu un concert deosebit Radu Nechifor și Monica Anghel. Până pe 3 ianuarie 2020, în Piața Mare din Sibiu, toată lumea se poate bucura de o atmosferă de poveste, plină de expozanți care aduc fel de fel de bunătăți și obiecte de decor, în cele 110 căsuțe pline de magie. Patinoarul și bradul imens din Piața Mare vor fi „cireașa de tort” pentru copiii mici și mari.

Retrospectiva Pelicam 2019

Filmele premiate la festivalul Pelicam 2019, singurul festival internațional de film din România dedicat mediului înconjurător, vor fi pe ecranele de la Cinema Elvire Popesco, de vineri și până duminică. Cele mai apreciate documentare despre mediu și oameni lansate în ultimul an se regăsesc în programul acestei ediții, producții internaționale care vă invită să priviți natura prin lentilele unor oameni care au căutat răspunsuri la cele mai arzătoare întrebări ale timpurilor noastre.

Programul proiecțiilor

Viineri – 15 noiembrie

ora: 18.30 Askania Reserve

ora: 20.30 Youth Unstoppable

Sâmbătă – 16 noiembrie

ora: 18:30 – Time of Forests

ora 21:00 – Anote’s Ark

Duminică – 17 noiembrie

ora: 16.30 – The Pit

ora 18.30 – Welcome to Sodom

ora 20.30 – The Human Element

