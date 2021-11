Incendiul de la spitalul din Ploiești. Totul ar fi pornit de la o scânteie: ”Este un risc asumat când tratezi cu cantitate mare de oxigen”

Fiica acesteia a spus că mama ei este conștientă și va ajunge la Spitalul Floreasca din Capitală„

„O să o trimită la București. Nu știu absolut nimic. Acum am venit să îi iau geanta pentru că o trimite la București. Nu era o problemă cu stația de oxigen. Am aflat de pe internet. Am văzut o știre și m-a sunat și tatăl meu care lucrează pe Ambulanță. E conștientă din câte știu, dar are arsuri de gradul I și II”, a povestit fiica asistentei la Antena 3.

Care a fost cauza incendiului

„Nu de la instalaţia de oxigen s-a produs incendiul, ci de la o defecţiune fie de la un aparat, un pulsoximetru, fie patul a fost mişcat. Bolnavul era foarte agitat, a mişcat patul şi probabil s-a produs o scânteie. Într-o atmosferă cu încărcătură mare de oxigen s-a produs incendiul. Este un risc asumat când tratezi cu cantitate mare de oxigen, orice scânteie sau chiar spontan, spun specialiştii, se poate aprinde oxigenul.

Infirmiera, în timp ce încerca să-i pună masca pacientului care era foarte agitat, a mişcat patul, a apărut o flamă, colega ei a venit cu un extinctor a stins imediat costumul, apoi au intervenit cu extinctoarele în salon. A venit şi ISU şi incendiul s-a stins în zece minute. Practic a fost localizat la un singur salon” a declarat medicul Bogdan Nica, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti

Un incendiu a izbucnit în această dimineață la spitalul de Boli Infecțioase din Ploieşti. Două persoane au murit şi alți 16 pacienți bolnavi de COVID au fost evacuaţi. Pentru această misiune a fost declanșat Planul Roşu de Intervenție.

Alarma s-a dat în jurul orei 4.16 dimineaţa când un apel la 112 anunța un incendiu la Spitalul de Boli infecțioase din Ploieşti. Din primele informaţii focul a izbucnit la parterul unității.

Imediat la faţa locului au fost mobilizate 6 autospeciale de lucru cu apă și spumă, 1 descarcerare și 20 ambulanțe SMURD și SAJ cu 57 de pompieri militari. Pentru această misiune a fost declanșat Planul Roşu de Intervenție.

Doi pacienți au decedat

Doi bărbaţi în vârstă de 74 şi 75 de ani au murit, iar alți 18 pacienți au fost evacuaţi din secţia COVID de la Spitalul de Boli infecțioase din Ploieşti.

Pe secția COVID erau 21 de pacienți, 16 dintre ei au fost evacuați, iar 3 pacienți au refuzat transportul la spital.