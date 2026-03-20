Incendiu masiv la o fabrică de piese auto din Coreea de Sud. 50 de răniți, dintre care 35 în stare gravă

Un incendiu izbucnit la o fabrică de piese auto din orașul Daejeon, în Coreea de Sud, s-a soldat cu 50 de persoane rănite, dintre care 35 sunt în stare gravă, potrivit informațiilor transmise vineri de agenția de presă Yonhap.

Autoritățile au mobilizat resurse la nivel național pentru a interveni și pentru a limita efectele incendiului, în timp ce bilanțul victimelor rămâne provizoriu.

Daejeon este situat la aproximativ 160 de kilometri sud de capitala Seul, iar intervenția a fost coordonată în regim de urgență, pe fondul temerilor că numărul persoanelor afectate ar putea crește. Conform relatărilor din presa sud-coreeană, amploarea incendiului a determinat Agenția Națională pentru Pompieri să emită un apel de mobilizare națională.

Potrivit Yonhap, aproximativ 240 de membri ai echipelor de intervenție au fost trimiși la fața locului pentru a lupta cu flăcările. Misiunea acestora s-a concentrat atât pe stingerea incendiului, cât și pe evacuarea persoanelor aflate în pericol și acordarea primului ajutor răniților.

Agenția Națională pentru Pompieri a transmis că există îngrijorări serioase privind posibilitatea agravării bilanțului, în condițiile în care o parte dintre victime au suferit răni severe. În astfel de situații, autoritățile urmăresc atât controlul focului, cât și identificarea rapidă a tuturor persoanelor care s-ar fi putut afla în interiorul unității industriale în momentul izbucnirii incendiului.

Până la acest moment, autoritățile nu au prezentat public detalii suplimentare cu privire la cauza izbucnirii focului. Investigațiile urmează, de regulă, să fie derulate după stabilizarea situației și după ce zona va fi securizată complet de echipele de intervenție.

Prim-ministrul Kim Min-seok a cerut ca prioritatea absolută a intervenției să fie salvarea de vieți omenești. Potrivit Yonhap, oficialul a declarat că „prioritatea principală trebuie să fie salvarea de vieți omenești”.

Această poziție indică faptul că autoritățile centrale urmăresc în primul rând reducerea riscurilor pentru muncitori și pentru personalul aflat în perimetrul afectat. În cazul incendiilor industriale de mari dimensiuni, operațiunile de salvare pot fi complicate de prezența materialelor inflamabile, de degajările de fum dens și de riscul extinderii focului către alte zone ale fabricii.

Totodată, mobilizarea națională anunțată de autoritățile sud-coreene reflectă nivelul de gravitate atribuit incidentului. În practică, o astfel de măsură este folosită atunci când este nevoie de personal suplimentar, echipamente speciale și coordonare extinsă între mai multe structuri de urgență.

Datele comunicate până acum arată că 50 de persoane au fost rănite, iar 35 dintre acestea au suferit răni grave. Autoritățile au avertizat însă că acest bilanț ar putea fi revizuit pe măsură ce intervenția continuă și sunt centralizate toate informațiile din teren.

Incendiul de la fabrica de piese auto din Daejeon readuce în atenție riscurile asociate unităților industriale în care se lucrează cu echipamente, substanțe sau procese care pot favoriza producerea unor incidente majore. În astfel de cazuri, reacția rapidă a echipelor de urgență și coordonarea dintre instituțiile locale și centrale sunt esențiale pentru limitarea consecințelor.

La momentul transmiterii informațiilor, eforturile de stingere erau încă în desfășurare, iar autoritățile continuau evaluarea impactului complet al incidentului. Noi date privind starea victimelor, cauza incendiului și amploarea pagubelor urmează să fie comunicate ulterior de instituțiile competente.