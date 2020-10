Prezentate de mulți ca un panaceu, ca o soluție miraculoasă pentru poluarea orașelor, vehiculele hibrid cu reîncărcare electrică se pare că sunt în realitate mult mai puțin „verzi” decât s-a spus.

Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISIS și de ONG-ul ICCT (International Council on Clean Transportation), citat de site-ul Lesnumeriques.

Cercetările au fost efectuate asupra a 104.709 vehicule hibrid reîncărcabile utilizate în America de Nord (Statele Unite și Canada), și în Olanda, China, Norvegia și Germania.

Unul dintre punctele cheie ale acestor cercetări este UF (factorul de utilitate), care determină mărimea distanței pe care un vehicul hibrid cu reîncărcare o poate parcurge cu tracțiune 100% electrică.

În general, acesta este prezentat de vânzători ca fiind între 60 și 70%.

Însă, potrivit studiului, UF ar fi în realitate mult mai mic, iar hibridele cu reîncărcare nu ar permite decât efectuarea, în medie, a 37% din deplasare în regim exclusiv electric.

Și mai grav este că acest procent scade până la 20% la vehiculele de serviciu, pe care companiile le pun la dispoziția angajaților. Or, tocmai companiile sunt cele mai mari cumpărătoare ale acestui tip de vehicul.

Consumul de carburant al hibridelor cu reîncărcare este prin urmare de două până la de patru ori mai mare decât se spunea, el ariind în funcție de țară și de condițiile de trafic de aici.

Studiul citat subliniază așadar că emisiile de bioxid de carbon prevăzute sunt mult prea optimiste în raport cu realitate.

Efectul acestei concluzii este că întreg sistemul de subvenții „verzi” este unul bazat de o utopie. Aceste subvenții sunt acordate cumpărătorilor de mașini hibride cu reîncărcare electrică despre care se crede că au autonomiile cele mai mari.

Un Vehicul Hibrid Reîncărcabil (VHR) este un vehicul hibrid electric a cărui baterie de tracțiune este concepută să fie reîncărcabilă prin branșarea ei la o sursă de energie electrică.