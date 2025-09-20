Încă un manager de top din Rusia, mort în condiții suspecte. Biletul de adio aduce clarificări

Directorul general al unei companii producătoare de fibră de carbon, A.O. „NPK „Himprominjiniring”, Alexander Țiunin, a fost găsit mort în vestul Moscovei potrivit unor surse operative.

Corpul său, în vârstă de 50 de ani, a fost descoperit lângă automobilul său, în localitatea Kokoshkino, lângă o zonă împădurită.

Lângă trup se afla o armă de vânătoare și un bilet de adio în care Țiunin își exprima suferința din cauza depresiei.

Compania „Himprominjiniring” face parte din structura „Rosatom” și este specializată în dezvoltarea de compozite de carbon pentru aviație, energie și industrie.

Alexander Țiunin a preluat conducerea companiei în aprilie 2016. Sub conducerea sa, firma a intrat în diviziunea „Materiale și tehnologii promițătoare” sub brandul Umatex.

În februarie 2023, Umatex a fost supusă sancțiunilor impuse de SUA, ceea ce ar fi putut influența atmosfera internă a companiei.

Experții menționează că moartea lui Țiunin este deja al douăzecilea caz de decese misterioase în rândul managerilor de top din Rusia de la începutul conflictului din Ucraina.

Aceste incidente atrag atenția atât a mass-media, cât și a publicului, având în vedere caracterul brusc și misterios al lor.

În ultimii ani, Rusia a înregistrat o serie de decese alarmante în rândul liderilor de companii.

În august 2025, au fost descoperiți morți Dmitri Osipov, președintele consiliului de administrație al „Uralkali”, și Mihail Kenin, fondatorul și acționarul principal al grupului „Samolyot”. Cauzele morților lor rămân necunoscute.

În 2022, au avut loc mai multe cazuri mediatizate: șeful serviciului de transport al „Gazprom Invest”, Leonid Shulman, fostul vicepreședinte al Gazprombank, Vladislav Avaev, și fostul manager al „Novatek”, Serghei Protoseni, au fost găsiți morți.

De asemenea, președintele consiliului de administrație al „Lukoil”, Ravil Maganov, a căzut de la fereastra Spitalului Clinic Central al Administrației Prezidențiale. Succesorul său, Vladimir Nekrasov, a murit un an mai târziu din cauza „insuficienței cardiace acute”.

În 2023 au fost găsiți decedați directorul Uniunii Interregionale a Combustibilului, Viacheslav Rovnei, și adjunctul șefului „Yakutskenergo”, Igor Shkurko.

În 2024, vicepreședintele „Lukoil”, Vitali Robertus, s-a spânzurat în biroul său, iar în 2025 vicepreședintele „Transneft”, Andrei Badalov, a căzut de la balcon.

Moartea lui Țiunin ridică întrebări nu doar despre tragedia personală, ci și despre stabilitatea conducerii în companiile strategice din Rusia.

Sursele afirmă că seria de decese misterioase poate afecta încrederea investitorilor și a partenerilor, influențând percepția asupra managementului corporațiilor mari.

Reprezentanții „Himprominjiniring” nu au oferit până acum comentarii oficiale despre planurile viitoare. Totuși, dat fiind rolul strategic al companiei, alegerea unui nou director va fi urmărită atent, atât în interiorul țării, cât și pe plan internațional.