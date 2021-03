Încă un Golden Buzz a fost apăsat în sezonul 11 de la Românii au talent, iar o nouă concurentă merge direct în marea finală. Este vorba despre Ana-Maria Mărgean. Ea este concurenta care a impresionat-o pe Andra cu numărul de ventrilocie și care a convins-o să apese pe Golden Buzz pentru ea. Încă un Golden Buzz la Românii au talent

„A fost cea mai bună zi din viața mea până acum. Gestul lui Andrei este cel mai frumos mărțișor care mi s-a dăruit vreodată”, a mărturisit Ana-Maria.

Concurenta le-a mai povestit juraților cum a intrat în posesia păpușii cu care i-a cucerit.

„Anul trecut de ziua mea am primit-o pe Lizzy și am devenit cele mai bune prietene. Eu rețin repede, am ureche muzicală. Părinții mei au văzut asta și m-au dus la canto”, a mai spus Ana-Maria la „Românii au talent”.

Andra, juratul care a trimis-o în finală pe Ana-Maria, a avut o reacție uluitoare.

„Nu mai scăpați de noi. Trebuie să veniți în semifinală, direct. Ești de aur”, a spus Andra după numărul fetiței de 11 ani, arată Stirileprotv.

Și Andi Moisescu a oferit un Golden Buzz pentru un număr extraordinar

Vineri seara, emisiunea „Românii au talent” a fost lider de audiență. De asemenea, cei care au vizionat programul au fost martorii unui eveniment foarte rar.

Andi Moisescu a apăsat pe Golden Buzz (n.r. butonul auriu) și a trimis o concurentă direct în finală.



Este vorba despre Daia Batschi-Beleca, o fată care i-a cucerit pe jurați prin talentul său de a cânta la harpă.

După ce a ridicat toată sala în picioare și a fost trimisă direct în finală de către Andi Moisescu, Daria încă era cuprinsă de emoții.

„Nu știu dacă a fost real sau am visat. Mereu mi-am dorit să ajung pe o scenă mare”, a declarat Daria.

