Încă o vizită surpriză la Kiev, în plin război. Discuții la nivel înalt între Boris Johnson și Volodimir Zelenski

Premierul britanic Boris Johnson, a surprins, sâmbătă, 9 aprilie, cu o vizită neanunțată pe care a întreprins-o la Kiev, capitala Ucrainei. Premierul Marii Britanii a fost primit de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Cei doi au avut o discuție tete-a-tete referitoare la evoluția războiului, dar și cu privire la ajutorul pe care guvernul de la Londra îl poate oferi Ucrainei, după cum transmit AFP şi Reuters.

„Chiar acum a început o vizită a lui Boris Johnson la Kiev cu o întâlnire tete-a-tete cu preşedintele Zelenski. (…) Regatul Unit este liderul sprijinului militar pentru Ucraina, liderul coaliţiei antirăzboi, liderul sancţiunilor contra agresorului rus”, a anunţat şeful adjunct de cabinet al preşedinţiei ucrainene, Andrii Sibiga, într-o postare pe Facebook.

Pentru a ilustra informația, oficialul ucrainean a postat și o fotografie în care apar cei doi lideri discutând.

Premierul Boris Johnson este primul lider din G7 (principalele state industrializate din lume) care vizitează Ucraina în această perioadă de război. Potrivit unui purtător de cuvânt al Downing Street, Johnson s-a întâlnit cu Zelenski „într-o dovadă a solidarităţii cu poporul ucrainean”.

„Ei vor discuta despre sprijinul pe termen lung al Regatului Unit pentru Ucraina şi prim-ministrul va prezenta un nou pachet de ajutor militar şi financiar”, a precizat reprezentantul Executivului de la Londra.

Mesajul lui Boris Johnson

Premierul britanic a postat un mesaj pe pagina sa de Twitter în care a precizat că discuțiile pe care le poartă în Ucraina, cu Volodimir Zelenski, vizează sprijinul pe care țara sa îl va acorda în contextul invaziei Rusiei.

„Astăzi am avut o întâlnire cu prietenul meu Zelenski la Kiev, ca o dovadă a sprijinului nostru neclintit pentru poporul Ucrainei. Elaborăm un nou pachet de ajutor financiar și militar, care este o dovadă a angajamentului nostru față de lupta țării sale împotriva campaniei barbare a Rusiei”, a scris și Boris Johnson pe Twitter.

Ursula von der Leyen în vizită la Kiev

Vizita lui Boris Johnson vine la aproximativ 24 de ore după ce Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, Josep Borell, șeful diplomației din UE și premierul slovac Eduard Heger au vizitat, la rândul lor, Ucraina. Aceștia au ajuns la Kiev cu trenul, considerat un mijloc de transport mai sigur. Șefa executivului europeana fost primul lider occidental care a vizitat Ucraina după ce au fost expuse atrocităţile din oraşul Bucha.

Vineri, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, au mers la Bucha, orașul de lângă Kiev unde sute de civili au fost uciși de ruși.

„Aici s-a întâmplat ceva de neimaginat. Am văzut cruzimea armatei lui Putin. Am văzut nepăsarea și cruzimea cu care au invadat acest oraș. Aici, în Bucha, am văzut cum umanitatea noastră este spulberată. Întreaga lume este în doliu alături de oamenii din Bucha. Ei sunt cei care apără frontiera Europei, cei care apără umanitatea și democrația și, de aceea, suntem alături de ei în această luptă”, a spus ea.

Bruxelles-ul invită Ucraina să adere la UE

La Kiev, Ursula von der Leyen, a promis că instituţia sa va pregăti raportul privind candidatura Ucrainei la UE „în câteva săptămâni”. Aceasta după ce va primi răspunsul la întrebările din chestionarul de aderare, pe care i l-a înmânat.

„Acesta este un pas important către UE. (…) De aici începe drumul vostru spre UE”, i-a spus von der Leyen lui Zelenski în cadrul unei conferinţe de presă la palatul prezidenţial din Kiev.

Comisia Europeană a fost mandatată de Consiliul European să pregătească un raport privind îndeplinirea criteriilor de aderare de către Ucraina. De asemenea, documente similare au fost pregătite pentru Georgia şi Republica Moldova.

La mijlocul lunii martie, premierii Poloniei, Sloveniei şi Cehiei au călătorit la Kiev cu trenul. Săptămâna trecută, preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a vizitat la rândul său capitala Ucrainei.