Încă o veste proastă din sport. Un fost selecționer al echipei naționale de fotbal a României este grav bonav. A fost diagnosticat cu cancer

Christoph Daum a antrenat echipa națională de fotbal a Românei în perioada iulie 2016 – septembrie 2017. Tehnicianul, în vârstă de 68 de ani, s-a retras din viața publică, iar acum a explicat și care a fost motivul pentru care a luat această decizie. Are mari probleme de sănătate.

„Salutare, dragi prieteni ai fotbalului. Vreau să mă adresez vouă cu un mesaj personal: din păcate, a trebuit să mă retrag din viața publică în ultimele luni, după ce am fost diagnosticat cu cancer, în urma unor examene de rutină.

De atunci, profesorul dr. Jurgen Wolf și echipa sa s-au ocupat de mine și sunt mândru să anunț că tratamentul funcționează bine pentru mine.

Sunt un luptător și voi aborda această provocare cu optimism și cu toată puterea mea. Vă rog să respectați faptul că am nevoie de intimitate acum, pentru a mă recupera cât mai repede posibil”, a spus Christoph Daum, potrivit hotnews.ro.

Probleme în tinerețe

Antrenorul a avut probleme și în tinerețe din cauza consumului de droguri. A recunoscut că, din acsst motiv, nu a putut antrena niciodată echipa națională a Germaniei.

„Da, viaţa mea cu siguranţă ar fi arătat altfel fără acel episod. Am avut probleme, dar le-am depășit. M-am dovedit a fi foarte puternic. Toată lumea face greşeli. Ele fac parte din vieţile noastre.

Contează ceea ce înveţi după astfel de episoade şi ceea ce reuşeşti să faci pentru a deveni mai puternic. Eu am reuşit fiindcă ulterior am avut cel mai mare succes în cariera de antrenor. Da, viaţa mi-a dat o lecţie dureroasă, greu de acceptat, bine că am trecut peste“, a declarat tehnicianul, în urmă cu câțiva ani într-un interviu pentru presa poloneză.

Antrenor cunoscut

Christoph Daum este un antrenor cunoscut în Europa. A câștigat campionatul în Germania, Austria, dar și în Tucia cu echipele pe care le-a antrenat de-a lungul timpului. Germanul a pregătit echipe importante precum FC Koln, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Beșiktaș, Fenerbahce, Austria Viena și Club Bruges, colaborând cu jucători precum Michael Ballack, Jurgen Kohler, Roberto Carlos, Nicolas Anelka, Thomas Hassler, Matthias Sammer sau Bodo Ilgner, potrivit frf.ro.