„Inamicul public Nr.1” al României acum mai bine de șase decenii. O analiză Evenimentul Istoric Nr.97

Revista Evenimentul Istoric Nr.97 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna martie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Planul Valev - pretextul românesc de distanțare în raport cu URSS

Cine își amintește momentul 1964, în relațiile româno-sovietice nu poate trece peste momentul în care comuniștii români „au declarat război Planului Valev”. Planul vorbea despre ce am numi astăzi „interconectarea regională a resurselor”. Era vorba de Bulgaria, România, RSS Moldovenească,  Basarabia de Sud, aflată sub controlul RSS Ucrainene, ambele republici sovietice  aflate în componența URSS. Mulți oameni încă mai trăiesc cu impresia că acest plan ar fi aparținut vreunui lider politic sovietic. Mai sunt și unii care cunosc detaliile Planului Valev și cine a fost creatorul său, dar personajul a fost în general uitat.

Emil Borisovici Valev - bulgarul ajuns savant sovietic

Fiu de comuniști bulgari, Emil Borisovici Valev a cunoscut viața de emigrant în Serbia, apoi în Vest, pentru a ajunge în URSS. Aici, deși tatăl i-a fost condamnat politic, el a studiat Geografia, a luptat în Al Doilea Război Mondial și s-a întors apoi la catedră. A predat vreme de decenii și a condus colective de cercetare internaționale în Europa dar și în America Latină.

Planul condamnat public, dar aplicat ad-litteram la nivel de România

Planul Valev nu a fost decât o propunere științifică sovietică dar Gheorghiu Dej a găsit pretextul să îl atace public. Pe undeva, bănuia că zilele lui Hrusciov sunt numărate în 1964 și miza pe venirea lui Brejnev. Îi supraviețuise lui Stalin, dacă îi supraviețuia politic și lui Hrusciov ar fi intrat în legendă.

Deși Dej a câștigat lupta politică, a pierdut-o pe aceea cu destinul. Va muri în martie 1965, iar succesorul său Ceaușescu va avea grijă să aplice planul Valev pe care Dej îl condamnase public, folosind recomandările pentru România și având grijă să coreleze producția românească în funcție de piețele bulgară și sovietică. Până la urmă, nimic nu e veșnic, deci totul e posibil nu-i așa?

Revista Evenimentul Istoric, Nr.97, Martie 2026, încununarea unei luni de muncă a editorilor și a redactorilor revistei lunare de istorie Eveminentul Istoric, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă.

