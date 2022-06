Sursa: Arhiva EVZ

Înălțarea Domnului. Ce e bine să puneți la geamuri în această zi ca să fiți feriți de boli și de rele

Credincioșii ortodocși sărbătoresc joi, 2 iunie, la 40 de zile după Paști, Înălțarea Domnului. Această zi mai este cunoscută și sub numele de Ispas, fiind o sărbătoare plină de tradiții și obiceiuri, pe care creștinii le țin an de an.