Valul IV al Pandemiei de COVID-19 s-a format deja, ca să folosesc un termen marin. S-a format, adică se face simțit. Numărul de infectări crește, biostatisticienii fac grafice și trag concluzii. Ce va fi, este o întrebare pe care și-o pune orice are preocupări care pleacă din întregul minții. Să vedem ce are de zis un om, un medic adevărat, care a spus până acum, de mai mult de un an, doar lucruri bine gândite, bazate pe carte multă, nu glumă.