Cosette Chichirău a fost criticată de unii membri din partid că i-a tulburat tihna sibianului Dan Barna prin intrarea în competiție, având în vedere că liderul USR este și prezidențiabil.

„Dimpotrivă, eu îl ajut să își vadă de campania la prezidențiale. Eu sunt convinsă că Dan Barna va fi președintele României și USR trebuie să facă planurile de succesiune. Noi, încă de acum trebuie să ne facem planurile pentru locale, să discutăm cu oamenii din teritoriu, să mergem acolo. Dan Barna va fi în campanie pentru prezidențiale, deci nu are timp să conducă partidul. Eu am și forța de a coagula, am și puterea să conduc USR”, a declarat, ieri, Chichirău, pentru EVZ.

Liderul a cedat presiunii

În ceea ce privește forța și influența în teritoriu, deputata a convins deja. A determinat 39 din 41 de filiale să i se alăture în demersul de a-l constrânge pe Dan Barna să dea bani și în teritoriu și să cedeze din autoritate. „Dan Barna a centralizat totul, și banii și puterea. S-au cheltuit toți banii în București. După ce am discutat cu liderii de organizații, am pus presiune pe el și a cedat. Doar de acum un an, ca urmare a demersului meu, se fac alocări și în teritoriu. Acum, o treime din bugetul provenit din subvenții merge la organizații și asta pentru că am propus eu în Congres și am impus discutarea acestui aspect”, a explicat Chichirău.

Nu-i iartă nici pe oamenii lui Cioloș

Nici în ceea ce privește alianța cu PLUS, deputata nu a fost conciliantă, așa cum au procedat unii dintre liderii USR. „Am susținut ca protocolul să fie cât mai explicit. Pentru că, dacă avem pretenția ca ceilalți să fie corecți, trebuie să începem cu noi. Și în partid și în alianță”, a arătat ea. În ceea ce privește strategia pentru locale, Chichirău spune că oamenii din USR au muncit mult în acești trei ani și că, în primul rând, ei sunt cei care merită recompense, adică locuri pe liste la alegeri.

Performanțe triste

Cosette Chichirău se prezintă în alegerile interne cu o moțiune complexă. Propunerile ei vizează în primul rând schimbările necesare în partid. Deputata spune că USR s-a ocupat exclusiv de lupta anti-coruție fără a reuși să impună și alte priorități de guvernare. Ea mai reclamă că actuala conducere nu a reușit să înființeze și să administreze un Centru de Politici Publice funcțional, iar cei care ar fi vrut să o facă au fost înlăturați. Chichirău își propune înființarea mai multor filiale. „În doi ani USR a crescut cu mai puțin de 500 de filiale. O performanță tristă în condițiile în care în România există 3200 de unități administrativ-teritoriale”, spune candidata.

Ea a prezentat motivele care au determinat-o să intre în competiție împotriva lui Barna: „Este timpul pentru lideri care unesc prin idei și prin principii comune (…) Candidez la președinția USR pentru a da partidului ceea ce începe să-i lipsească: prospețimea democratică, respectul față de principii și recunoașterea meritelor și a competenței. Candidez la președinția USR pentru ca USR să ajungă la guvernare, dar să nu guverneze oricum”.

Goțiu, în tabăra sexului frumos

Senatorul Mihai Goțiu, care a candidat și el împotriva lui Dan Barna, la Congresul care a stabilit prezidențiabilul formațiunii, o susține pe Chichirău și regretă că oamenii lui Dan Barna, actualii membri ai Biroului Național, nu au procedat corect. „Au votat împotriva propunerii de amânare a campaniei pentru alegerea președintelui USR până după alegerile prezidențiale. Am vrut să evităm această situație, care pune o presiune incorentă asupra contracandidaților lui Dan Barna pe plan intern”, a declarat Goțiu pentru EVZ.

Votul pentru președinția USR se face electronic în perioada 1-3 septembrie. S-au înscris în cursă actualul lider, Dan Barna, Cosette Chichirău, deputat și președinte USR Iași, Vișinel Bălan, membru USR Giurgiu, Alexandru Cristian Surcel, președinte USR Sector 5 și Liviu David, membru USR Balș. Rezultatul va fi validat de Congresul din 14 septembrie.

