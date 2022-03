În sfârșit a fost găsit cel mai scump T-Rex vândut vreodată. Când va fi expus pentru copii și cei fascinați de preistoricele animale

Dinozaurul se află acum în Abu Dhabi, așteaptă marea deschidere anticipată în 2025 a unui Muzeu de Istorie Naturală, potrivit Departamentului de Cultură și Turism din Abu Dhabi. Locația lui Stan a rămas un secret bine păstrat în ultimii doi ani. După ce dinozaurul de aproape 12 metri a devenit cel mai scump specimen de dinozaur vândut vreodată, aproape nimeni nu știa unde se va duce.

După ce a aflat că Stan va fi expus public în Abu Dhabi, al doilea cel mai populat oraș (după Dubai) al Emiratelor Arabe Unite (UAE), Pete Larson, paleontolog, președinte și fondator al BHI, a spus „Am fost super, super fericit.” Înainte ca Stan să ajungă la licitație, BHI, o companie care furnizează fosile pentru cercetare, predare și expoziție, a făcut scanări 3D ale suprafeței fosilelor T-rex. „Dar totuși, a avea originalul disponibil pentru știință este doar cireașa de pe tort”, a spus Larson pentru Live Science. „Nu ar putea fi mai bine. Stan va fi într-un muzeu și milioane de oameni îl vor vedea, iar cercetătorii vor avea acces la scheletul lui.”

„Dispariția” dinozaurului

Vânzarea lui Stan datează din 2015, când Neal Larson, fratele lui Pete Larson, a decis să părăsească BHI și a câștigat un proces prin care solicita lichidarea acesteia. Cu toate acestea, institutul a evitat lichidarea, oferindu-se în schimb să-l vândă pe Stan, pe care un judecător l-a mandatat în 2018. Licitația de la Christie’s New York a primit multă atenție, mulți oameni de știință și Societatea de Paleontologie a Vertebratelor exprimându-și consternarea că un exemplar atât de important ar putea merge în mâini greșite, departe de oamenii de știință.

Vânzarea la licitație privată a fost gestionată de biroul Christie’s din Londra, care se ocupă adesea de cumpărători din Orientul Mijlociu. Acest lucru a stârnit zvonuri că Stan se îndrepta spre acea parte a lumii, a informat The New York Times la acea vreme. Zvonurile despre locul unde se află Stan au izbucnit din nou în ianuarie a acestui an, când actorul Dwayne „The Rock” Johnson a fost văzut la un podcast filmat cu un craniu de T. rex în spate, pe care l-a numit Stan.

Exponat într-un viitor muzeu

Acum, locația lui Stan este în sfârșit cunoscută. Potrivit înregistrărilor din SUA, mărfurile cântărind 5,6 tone și în valoare de 31.847.500 de dolari — prețul exact al lui Stan — au fost exportate din New York în Emiratele Arabe Unite în mai 2021, potrivit National Geographic . În aceeași zi, Departamentul de Cultură și Turism din Abu Dhabi a confirmat că noua casă a lui Stan va fi viitorul Muzeu de Istorie Naturală Abu Dhabi.

Cu o suprafață de aproximativ 377.000 de metri pătrați, muzeul va fi o „instituție de cercetare științifică și de predare și o resursă educațională pentru a afla despre povestea în evoluție a planetei noastre”, potrivit unui comunicat al Departamentului de Cultură și Turism. De exemplu, muzeul va adăposti și meteoritul Murchison, care conține cel mai vechi material cunoscut de pe Pământ: praf de stele vechi de 7 miliarde de ani, a raportat Live Science.

Declarația l-a numit pe Stan „una dintre cele mai bine conservate și mai studiate fosile ale acestui prădător emblematic din perioada Cretacicului târziu” și a menționat că „acest dinozaur vechi de 67 de milioane de ani va fi în grija oamenilor de știință experți și va continua să contribuie la educație și cercetare și inspiră viitorii exploratori.”

Anunțul că Stan va merge la un muzeu este probabil o ușurare pentru mulți paleontologi, a spus Darla Zelenitsky, profesor asistent de paleontologie la Universitatea din Calgary din Alberta, Canada, care nu a fost implicată în vânzare. „Dacă Stan face acum parte dintr-o colecție autentică dintr-un muzeu de istorie naturală care poate fi accesată în scopuri educaționale și de cercetare, cred că mulți paleontologi vor vedea acest lucru ca pe o victorie”, a spus Zelenitsky pentru Live Science într-un e-mail. Nu este ideal să vezi astfel de fosile vândute, dar cel puțin în acest caz, acest „specimen neprețuit” va fi disponibil pentru cercetări și studii viitoare, a spus ea.