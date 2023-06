În producția filmului Barbie s-a folosit atât de multă vopsea roz, încât a fost produsă o penurie internațională

Într-un interviu acordat Architectural Digest, Greta Gerwig și designerul de producție al filmului, Sarah Greenwood, au dezvăluit detalii despre construcția Barbieland, un univers aproape în întregime roz fluorescent. De la reprezentările în mărime naturală ale celebrei „Case de vis” a păpușii, până la drumuri și stâlpi de iluminat, totul strălucește în nuanțe vibrante de roz.

Filmul Barbie a epuizat vopseaua roz a unei întregi companii

În cadrul interviului, Greenwood, nominalizată de șase ori la Oscar, a declarat că filmul a provocat o penurie internațională de vopsea roz. „Lumea a rămas fără roz”, a spus ea.

În timp ce unele instituții media au reluat afirmația fără a o evalua în mod specific, Lauren Proud, vicepreședinte al marketingului global la Rosco, compania de vopsele utilizată în film, a abordat această problemă într-un interviu acordat Los Angeles Times.

Proud a confirmat că filmul a folosit „atâta vopsea cât am avut”, dar a adăugat că producția pentru Barbie a coincis cu probleme mai mari în lanțul global de aprovizionare din timpul pandemiei de COVID-19. De asemenea, a menționat că vremea extremă din Texas la începutul anului 2021 a afectat furnizarea materialelor esențiale utilizate pentru fabricarea vopselei.

„A existat această penurie și apoi le-am dat tot ce am putut – nu știu dacă își pot revendica meritele”, a spus ea, dar a recunoscut: „Ne-au curățat de vopsea”.

Filmul s-a vrut a fi considerat „prea mult”

În cadrul interviului acordat Architectural Digest, Gerwig a subliniat importanța nuanței roz strălucitor în menținerea esteticii filmului și a dezvăluit că designul Barbieland a fost inspirat de Casa Kaufmann din Palm Springs, picturile lui Wayne Thiebaud, filmul „Pee-wee’s Big Adventure” și „An American in Paris”.

„Am vrut ca rozurile să fie foarte strălucitoare și ca totul să fie aproape prea mult”, a spus Gerwig, adăugând că nu a vrut să „uite ce m-a făcut să o iubesc pe Barbie când eram mică”.

Barbie, care îi are în rol principal pe Margot Robbie în rolul titular și pe Ryan Gosling în rolul lui Ken, iubitul păpușii, îi mai are în distribuție pe Will Ferrell, Simu Liu, Dua Lipa, Helen Mirren, Issa Rae, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera și Ncuti Gatwa. Filmul este lansat pe 21 iulie în întreaga lume, potrivit The Guardian.