Specialiștii în virusologie au observat că de acest nou val al pandemiei sunt afectați în special copiii și tinerii cu vârste cuprinse între cinci și 19 ani, adică preșcolarii (cei care merg în clasa zero), școlarii și liceeni. Cu toate acestea, autoritățile daneze refuză să închidă școlile considerate acum potențiale focare de infecție fapt care îi obligă pe părinți să riște și să-și trimită odraslele la cursuri.

Dacă nu ar face-o, legile daneze în domeniul protecției copilului i-ar putea băga în anchetă sau chiar i-ar putea decade din drepturi.

Cele mai recente cifre privind cazurile de infecție cu COVID-19 arată că Danemarca se confruntă cu un val de îmbolnăviri fără precendent. Dacă acum două luni se înregistrau cel mult cinci-zece cazuri pe zi, iar în urmă cu o săptămână erau semnalate 400 de îmbolnăviri zilnice, acum numărul infectaților aproape că a atins borna 800. Cifre care nu le sperie însă pe autoritățile de la Copenhaga care încă nu se gândesc să închidă școlile din cauza pandemiei.

Și asta în condițiile în care peste 70 la sută din cazurile de infectare cu coronavirus o reprezintă, spun specialiștii care urmăresc fenomenul la nivel local, copiii: preșcolarii de clasa zero, școlarii și liceeni.

Cazurile de COVID-19 din școală, ținute la secret

”Cazurile au crescut alarmant. Problema este că acum, față de perioada anterioară, copiii sunt cei care se îmbolnăvesc. Nu mai sunt așa feriți precum se credea. Ponderea din cazurile zilnice e chiar de 70 la sută. Numai la școala la fetița mea sunt câteva cazuri de îmbolnăviri cu coronavirus printre elevii de clasa zero. Cazuri pe care le țin la secret.

Nu ne spun cine e bolnav, ci doar că s-a îmbolnăvit cineva. Dacă am ști cine e bolnav, am putea face singuri ancheta epidemiologică… Și ei nu au carantinat școala. Au închis doar cele două clase zero. Acum câteva zile ne-au sunat și ne-au spus să venim urgent să ne luăm copiii de la școală că sunt cazuri de COVID. Ne-au trimis să facem teste copiilor și să venim la școală doar dacă avem două rezultate negative”, povestește Raluca Z., stabilită de 10 ani la Copenhaga, cum stau lucrurile cu învățământul școlar.

Autoritățile au lansat avertismente dure și la serviciile părinților, dar și la școală

E adevărat, înainte de plecarea în vacanță, adică acum vreo două săptămâni, directorii de școală și profesorii au atras atenția părinților să nu plece în excursii, mai ales în zone considerate a fi periculoase din punct de vedere al siguranței epidemiologice. Și, ca măsură de precauție, la întoarcere, chiar dacă nu există simptome ale îmbolnăvirii de COVID-19, să rețină copilul de la cursuri timp de 14 zile.

O măsură similară a fost luată și de conducătorii instituțiilor de stat și private care însă au fost mai duri: Au emis adrese, circulare interne prin care salariații au fost avertizați să nu se ducă în zone periculoase, în țări din zone roșii.

Dacă totuși o fac, vor pleca pe propria răspundere existând riscul ca la întoarcere, dacă au fost ”demascați”, chiar să-și piardă locul de muncă.

Părinții, între ciocan și nicovală. Între riscul de a li se îmbolnăvi copiii la școală și de a le fi luați de Protecția Copilului

„De la școală ne-au rugat frumos să nu plecăm în vacanțe, să ne ferim, să avem grijă să fim sănătoși. Dar lumea pare să nu fi ascultat și s-a ajuns ca școlile să fie focare. Dar ei tot nu au închis școlile, cum ar trebui. Sunt focare, iar ei carantinează pe bucăți și primesc copii. Într-o școală poți să ai clase închise, carantinate din cauza pandemiei cu coronavirus, și clase deschise unde se fac cursuri.

Așa, elevii interacționează, se pot îmbolnăvi unul de la altul. Acolo unde clasa e deschisă, ești obligat să-și duci copilul la școală. De aceea, danezii care au copii de vârstă școlară sau care sunt înscriși la crusurile liceale sunt acum între ciocan și nicovală. Sunt obligați să-și ducă copiii la școală pentru a nu fi luați la ochi de Protecția Copilului.

Se fac anchete sociale și se poate ajunge chiar să-ți ia copilul, să te decadă din drepturi dacă îl ții acasă nemotivat”, a mai spus Raluca care trăiește în capitala Danemarcei, o țară care nu permite ca un copil ce nu are 13 ani să fie lăsat singur acasă, cu cheia de gât.

”Cum o vrea Dumnezeu!”

Acum, Laura își ține copilul acasă ”legal”, din cauza celor câteva cazuri de coronavirus înregistrate printre colegii de clasă ai fetiței ei. Dar, tânăra își pune problema ce va face atunci când va trebui să o ducă iar la ore, în plină pandemie, într-o școală în care sunt înregistrate cazuri de coronavirus.

”Eu nu pot să iau decizia să o țin acasă. Se dechide clasa, trebuie să-mi duc fetița la școală, chiar dacă sunt cazuri la alte clase. Școala nu se închide pentru că autoritățile nu vor să ia măsura asta. Carantinează pe bucăți, clasă cu clasă. Sper să iasă bine cele două teste pe care trebuie să le facem fetiței, cu rezutatele cărora vom să mergem la școală. Ne e frică pentru copiii noștri, dar nu avem ce să facem. E lege, nu-l duc la școală, pot să-mi ia copilul. Cât timp pot să-mi țin copilul acasă? Așa o să funcționăm de-acum înainte! Așa că, cum o vrea Dumnezeu!”, a adăugat Raluca.

Vor să introducă portul măștii în magazine

Că situația îmbolnăvirilor s-a agravat rapid în ultimele două luni o dovedește și faptul că autoritățile daneze iau în calcul pentru viitorul apropiat portul măștii în magazinele alimentare în care acum accesul se face fără. În rest, măsurile pe timp de pandemie rămân aceleași, chiar și în condițiile creșterii număruui de îmbolnăviri: portul măștii în autobuze, în restaurante și cafenele (care se închid la ora 22.00) și distanțarea socială. De portul măștii în școli (pentru profesori și elevi), dar și în spațiile dechise încă nu se pune problema.