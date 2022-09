In octombrie suntem invitați la degustare. Vinurile premium vin la București

Regal de vinuri premium la RO-wine. Peste 100 de crame participante

In această ediție vizitatorii vor avea ocazia să descopere un număr record de tipuri de vinuri premium, provenite de la un număr impresionant de producători din România și de peste hotare.

Organizatorii promit un adevărat festival al gustului, an după an, evenimentul a continaut să crească în dimensiuni – de la ediția din mai din acest an, evenimentul se desfașoară în mai multe săli și spații amenajate pentru a putea primi cele peste 100 de crame din România, SUA, Franta, Italia, Spania, Argentina, spumantele de top din Champagne si Prosecco, alaturi de produse gourmet, bere craft sau cafea de specialitate.

Nu vor lipsi nici la această ediție zona special dedicată vinurilor Bio, reprezentații de top din Republica Moldova, cât și zona gourmet, cu specialități internaționale, patiserie fină de inspirație frantuzească și specialități de pâine.

„Suntem bucuroși să revenim cu o nouă ediție RO-Wine de toamna la București. Entuziasmul vizitatorilor noștri este în creștere, fapt dovedit cu cifre, iar acest lucru ne-a determinat, alături de producătorii participanți, să revenim la programul pre-pandemic, de două ediții pe an la Fratelli Bucuresti. Am pregătit un program plin de surprize și o selecție cu totul special de vinuri și spumante pentru aceasta ediție” au declarant Marinela Ardelean și Liviu Popescu, organizatorii RO-Wine | The International Wine Festival of Romania.

Tradiție și sustenabilitate la RO-Wine

Carrefour România se alatură și anul acesta festivalului prin ”Deschidem Vinul Românesc”, un program national pe termen lung, care are misiunea de a sprijini industria vinului românesc și de a pune România pe harta internațională a vinului.

De la debutul din 2019, peste 200 de etichete s-au alăturat programului, unele noi în retail, unele vândute exclusiv în Carrefour la nivel național și unele premiate la concursuri internaționale de vinuri, precum International Wine Contest Bucharest, Concours Mondial de Bruxelles, International Wine Challenge sau Decanter World Wine Awards.

Reciclare fără granițe la RO-Wine cu Reciclad`OR! Partenerul sustenabil al evenimentului, va aduce noi eco-experiențe și la această ediție a festivalului ce au ca scop principal acordarea atenției asupra impactului pe care îl are fiecare asupra mediului înconjurător. De la totem-urile digitale pe teme de colectare separată și reciclarea deșeurilor, la cea mai mare provocare de a crea sticla supradimensionată din toate sticlele generate de consumatori/ vizitatori/ producători, pe tot parcursul evenimentului.

Access gratuit la RO-wine pentru profesioniști

Festivalul include săli de degustare, zone dedicate relaxării și socializării vizitatorilor și partenerilor, precum și o sală special amenajată pentru masterclass-uri și prezentări susținute de personalități din lumea vinului – iar această ediție are deja calendarul de conferințe completat!

Ca la fiecare ediție, accesul pentru toți cei implicați în piața de vinuri sau horeca este gratuit, în baza înregistrării prealabile pe site-ul oficial al evenimentului, romaniawinefestival.com.

Biletele pentru eveniment pot fi achiziționate online pe site-ul oficial al evenimentului sau în zona de access a festivalului.

La această ediție s-au înscris profesioniști din toate colțurile țării, magazine de vinuri, hoteluri, importatori, distribuitori, proprietari de restaurante, dar și vizitatori din străinătate veniți special pentru aceasta ediție.