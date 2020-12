Această transformare poate să înceapă chiar de la ceea ce mâncam. Deși nu ne aflăm în sezonul în care să avem parte de toate fructele și legumele posibile, există în magazine o paletă foarte colorată de vegetale, leguminoase și alimente bazate pe plante din care să alegi. De aceea îți propunem să adopți un stil de viată vegan. Vei descoperi câtă sănătate exista în aceste alimente!

Înțelegem foarte bine faptul că, mai ales dacă ai fost obișnuit toată viața cu o alimentație bazată pe carne, lapte, ouă, îți va fi mai greu, mai ales la început, să faci această schimbare. Dar nu te agita! Avem pentru tine un proiect numit Start22+, realizat în colaborare cu deja consacratul program internațional Challenge 22+, de către Asociația Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.). Reprezintă primul proiect de acest tip din România, care îți pune la dispoziție toată asistența profesională necesară pentru a adopta un stil de viață vegan.

Ai avut impresia până acum că să mănânci vegan înseamna să renunți la gusturile cu care deja ai fost obișnuit? Vreau să te anunț că nu este deloc așa! Un stil de viață vegan se bazează pe o alimentație plină de legume, fructe, leguminoase și semințe. Dar pe lângă faptul că vei descoperi o multitudine de arome și produse noi, vei învață să înlocuiești ingredientele din rețetele tradiționale, cu altele, dar din plante, fără a sacrifica niciun pic gustul delicios!

Iar pe lângă arome deosebite, acest regim alimentar îți va furniza absolut toți nutrienții de care ai nevoie, îți va îmbunătăți în mod evident digestia și îți va oferi o stare incredibil de bună de spirit! Încă mai ai dubii?

Multe studii științifice demonstrează clar faptul că un consum exclusiv de alimente pe bază de plante scade riscul de infarct miocardic, cancer de colon, colesterol ridicat în sânge, tensiune arterială ridicată, cancer de prostată sau atac de cord. Deci o dietă vegană este cea mai bună alegere pe care o poți lua pentru a-ți proteja corpul și a te menține sănătos, deoarece este săraca în grăsimi saturate și extrem de bogată în nutrienți.

Și niciodată nu a fost mai simplu să faci această tranziție la veganism! Nu numai pentru că există foarte foarte multe produse pe baza de plante pe piață, dar și fiindcă nu ești singur. Noi îți oferim o comunitate frumoasă, oameni care gândesc pozitiv și care sunt super motivați și oricâte resurse ai nevoie. Pe toate le poți găsi în programul Start22+.

Timp de 22 de zile, vei primi un plan personalizat, cu rețete zilnice pentru micul dejun, prânz și cină. Vei avea la dispoziție tot felul de informații nutriționale, liste de cumpărături și, foarte important, sprijin emoțional, despre care știm bine cât de important este în astfel de momente. Dar să nu uităm, o echipă de mentori și dieticieni experimentați, care te vor susține, încuraja, îndruma la fiecare pas, îți vor răspunde la orice fel de întrebări, care sunt normale să se ivească.

Și… ești pregătit?! Nu te costă absolut nimic! Start22+ este un program flexibil, complex, iar oamenii din spatele său, care l-au inițiat, nu își doresc decât să te ajute, pe tine, să ajungi la cea mai bună versiune a ta! Ți se pare ca nu vei putea să îl duci până la capăt? Nu este nicio problemă! Îți vei da seama că este mult, mult mai simplu decât ai impresia acum. Dar dacă nu ajungi să devii vegan până la sfârșit, din nou, trebuie doar să fii mândru de tine că ai încercat și ești deschis la schimbare!