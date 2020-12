La Kyoto, Naomi Hasegawa vinde mochi, apreciatele prăjituri din orez japoneze, într-un magazin construit din lemn de cedru, Ichiwa. Familia ei a început această afacere în urmă cu peste 1.000 de ani, când furniza provizii pelerinilor care soseau la templele din oraș.

Zece secole mai târziu, în ciuda războaielor, a crizelor economice, a dezastrelor climatice și a pandemiei, magazinul lui Naomi este încă acolo, iar rețeta pentru mochi a rămas aproape neschimbată.

Japonia are peste 80.000 de centenari, potrivit statisticilor guvernamentale. Dar indivizii nu sunt singurii care îmbătrânesc bine în țara Soarelui Răsare, scrie Korii/Slate.

Japonia are, de asemenea, peste 33.000 de companii vechi de peste 100 de ani, sau 40% din toate companiile centenare din lume, relatează The New York Times.

19 companii au peste 1000 de ani

Peste 3.100 dintre ele au peste 200 de ani, 140 de companii există de 500 de ani și 19 sunt milenare, precum Ichiwa, magazinul lui Naomi Hasegawa.

Majoritatea acestor întreprinderi ancestrale sunt mici afaceri familiale, care vând produse sau servicii tradiționale. Unele sunt însă companii mari, cum ar fi Nintendo, care a început să vândă cărți de joc în urmă cu 131 de ani, sau Kikkoman, liderul mondial în sos de soia, care funcționează din 1917.

O longevitate al cărui secret constă în mai mulți factori. Companiile japoneze au grijă de angajații lor, susțin comunitatea și inspiră respect și mândrie. Creșterea lor este în general mai mică, dar durabilă.

Aceste companii prezintă aversiuni la risc și au economii suficiente pentru a le permite să facă față pericolelor economice. „Chiar și atunci când obțin profit, nu își măresc cheltuielile investiționale excesiv”, a spus Tomohiro Ota, analist la banca Goldman Sachs.

Și atunci când au nevoie de bani, îi pot obține cu ușurință, deoarece ratele reale ale dobânzii sunt mici de decenii în Japonia.

Acest lucru nu înseamnă că aceste companii au stat pe loc de-a lungul secolelor. NBK, care a început să facă ceainice și felinare din fier în 1560, produce astăzi piese pentru mașini de înaltă tehnologie. Hosoo, un producător de chimonouri, care a fost înființat în urmă cu 332 de ani, în Kyoto, și-a extins afacerea cu textile pentru mobilier pentru casă și electronice.