În anul 2021 bărbații au doborât recordul la intervenții estetice. „În acest an am observat o creștere spectaculoasă a bărbaților care ne-au trecut pragul”

Curioși să aflăm care au fost procedurile cerute într-un număr atât de mare de bărbații din România, Evenimentul Zilei a stat de vorbă cu medicul chirurg estetician Iancu Morad.

„Nu doar femeile își doresc să arate bine. Bărbații la rândul lor au devenit din ce în ce mai interesați de propriul aspect, astfel că au început să apeleze la specialiști care să îi ajute să arate cât mai bine, mai tineri. Fie că vorbim despre tratamentul de estompare a ridurilor cu toxină botulinică, blefaroplastie sau PRP pentru scalp, domnii au o multitudine de tratamente la care apelează pentru a se simți mai bine în propria piele. În 2021 am observat o creștere spectaculoasă a bărbaților care ne-au trecut pragul. Cei mai mulți dintre ei dorindu-și o privire mai luminoasă obținută cu ajutorul blefaroplastiei. Cererea pentru această procedură a crescut peste 300% în ultimul an”, ne-a dezvăluit specialistul.

Această operație estetică, de departe cea mai cerută de bărbați în ultimul an, nu este una tocmai simplă, căci se realizează la nivelul ochilor, însă e una cu o refacere rapidă. „Vorbim aici despre eliminarea surplusului de piele și grăsime de la nivelul pleoapelor, o procedură ce are ca efect o privire mai luminoasă, vedere periferică îmbunătățită și un aspect general al chipului mai odihnit, mai tânăr. La clinica noastră, lista de așteptare pentru această procedură este de câteva luni. Blefaroplastia este o intervenție minin-invazivă, rapidă, o tehnică specială pe care am dezvoltat-o în ultimii ani. Se realizează fără internare, doar cu anestezie locală. Durează aproximativ 45 de minute, recuperarea este foarte rapidă și nu lasă cicatrici. Pacientul se poate întoarece la serviciu deja de a doua zi. După o săptămână se extrag firele, iar perioada de recuperare se încheie. Pentru un efect și mai spectaculor, blefaroplastia se poate realiza împreună cu intervenția de ridicare a sprâncenelor”, ne explică medicul chirurg estetician Morad.

La fel ca în cazul reprezentatelor sexului frumos, o dată ajunși pe mâinile specialiștilor, bărbații nu se limitează doar la o intervenție unică. Medicul chirurg estetician ne dezvăluie că bărbații care i-au trecut prin mâini vor să-și umple cearcănele cu acid hialuronic, își fac tratament cu botox pentru riduri, își topesc gușa sau își injectează botox în axilă pentru a scăpa de excesul de transpirație. „Cererea pentru tratamentele cu botox împotriva transpirației a crescut iarăși cu circa 70% anul acesta. Se injectează micropicături de toxină botulinică (botox) în zona axială. Intervenția este nedureroasă și nu necesită anestezie. Singurul lucru pe care îl facem este aplicarea de gheață pe zona tratată timp de 10 minute, înaintea procedurii. Toxina botulinică blochează anumiți receptori, astfel încât activitatea glandelo sudoripare este redusă, iar transpirația se diminuează considerabil sau poate chiar să dispară complet”, mai precizează Dr. Iancu Morad.

Umplerea șanțurilor nazolabiale și topirea gușei

Dacă ne-am fi așteptat ca domnii să apeleze la tratamentele enumerate mai sus de specialist, faptul că din ce în ce mai mulți bărbați vor să-și înlăture gușa nu poate decât să ne mire. „Ședințele pe ZOOM din ultimul an ne-au făcut să fim mai atenți la aspectul nostru estetic și să descoperim anumite imperfecțiuni pe care poate nu le vedeam înainte. Atunci când privim în laptop, privim de obicei în jos. Observăm astfel mult mai repede aspectul de față căzută, dar și gușă. Pentru a scăpa de gușă, avem varianta injectării în zona respectivă a unui mix de substanțe care dizolvă treptat depozitele de grăsime. Transformarea se produce treptat, fiind necesare 4, 6 sau chiar 8 ședințe pentru a ajunge la rezultatul final. Acestea se efectuează la o distanță de o lună. Dacă vorbim despre aspectul de față căzută, responsabiliă pentru această este adâncirea șanțurilor nazolabiale. Una dintre cele mai cerute intervenții a fost de a corecta aceste linii inestetice cu ajutorul cristalelor de calciu, o intervenție simplă, rapidă, nedureroasă și cu rezultate extraordinare de întinerire facială. Păstrează aspectul natural al zâmbetului, iar efectul este vizibil imediat după injectare”, a concis specialistul.