Pandemia COVID-19 a revoluționat complet orizontul evenimentelor globale de divertisment. Cinematografele s-au închis, filmele au fost amânate sau difuzate în streaming, întregul calendar al producțiilor a fost revoluționat, concertele par acum obiceiuri străvechi, sportul, ceva de văzut doar la televizor, iar în ceea ce priveşte Festivalul de la Sanremo se vorbeşte că publicul și invitații vor fi izolaţi pe o navă de croazieră.

Jocurile video au suferit şi ele de pe urma impactului virusului, dezvoltarea unor titluri a fost încetinită, multe companii au fost nevoite să regândească total munca la distanță, Sony și Microsoft au avut și încă au probleme cu producerea și vânzarea PlayStation 5 și Xbox Series X, evenimente și prezentări, cum ar fi E3, au fost anulate la fel ca toate celelalte momente de agregare și înlocuite în întregime de anunțuri și trailere online.

Numai că acest lucru nu a oprit în niciun caz sectorul din punct de vedere economic, dimpotrivă, anul acesta jocurile video au realizat mai multe venituri decât cinematografia și sportul, împreună.

Potrivit unei analize efectuate de MarketWatch, la miezul nopții din 31 decembrie, veniturile industriei jocurilor vor ajunge la suma de 179,7 miliarde de dolari. Anul trecut, cinematografia a avut un profit de aproximativ 100 de miliarde și sperăm că anul acesta va atinge 75.

Nu este nimic nou faptul că jocurile video devin rapid un sector profitabil, mai ales că s-au găsit noi forme de monetizare în comparație cu simpla achiziție a jocului video, în special în domeniul mobil. De fapt, cele mai mari venituri provin din lumea smartphone-urilor, unde un titlu gratuit, dar cu achiziții plătite, poate genera colecții miliardare. De exemplu, PUBG, doar în acest an, a înregistrat venituri de 2,6 miliarde de dolari, urmate de Honor of Kings și de Pokémon Go.

Potrivit unei alte analize, pentru fiecare dolar cheltuit pe iOS și Google Play, 0,71 cenți sunt alocați unui joc video, cu aproximativ 284 de milioane de ore cheltuite pe titluri mobile, comparativ cu 208 în ultimul an.

Și apoi sunt consolele. În ciuda deficitului de hardware, atât Sony, cât și Microsoft sunt extrem de mulțumiți de vânzări și de titluri precum Cyberpunk 2077, care, în ciuda erorilor și controverselor, a vândut deja 13 milioane de exemplare și a rambursat majoritatea costurilor legate de dezvoltare și marketing. Deși cifra nu este cunoscută, vorbim, fără îndoială, despre câteva milioane de euro.

Toate acestea s-au întâmplat, evident, într-un an în care mulți, pentru că nu au putut să meargă la cinema sau să facă sport, au descoperit valoarea jocurilor video, nu numai în termeni de distracție simplă pură, ci și ca experiențe profunde, antrenante, relaxante capabile să ne aducă departe, pentru a ne permite să călătorim, pentru a ne conecta cu ceilalți, sau pentru a ne face să desfășurăm activități care au reușit cumva să atenueze anxietatea, stresul și toate celelalte sentimente proaste care decurg din izolare. În unele cazuri, jocurile video s-au dovedit a fi o priză pentru sportivii blocaţi acasă, de exemplu pentru piloții de Formula 1 sau jucătorii NBA, care s-au dedicat unui alt mare protagonist al anului: streamingul pe Twitch .

Exemplul care explică cel mai bine succesul jocurilor video în acest an este Animal Crossing: New Horizon. Lansat chiar în zilele în care am început să ne închidem cu toții în casă, jocul Nintendo ne cere să mobilăm și să explorăm o insulă mică, cu posibilitatea de a le vizita pe cele ale altora. Fără împuşcături, fără vreun obiectiv special, fără povești palpitante. În ciuda faptului că se poate baza pe un public, fără îndoială, iubitor, Animal Crossing, cu siguranță nu a fost conceput de Nintendo ca jocul care va domina topurile, dar, în doar câteva luni a depășit toate previziunile.

Speranța tuturor este, desigur, că în 2021, situația din domeniul sănătății va reveni la niveluri normale, dar, cu o mulțime de jocuri noi și cu un public care pare să se fi extins mult, este foarte probabil ca jocurile video să rămână una dintre cele mai profitabile industrii din lume.

https://www.lastampa.it/tecnologia/giochi/2020/12/29/news/nel-2020-i-videogiochi-hanno-guadagnato-piu-di-cinema-e-sport-1.3971064

Articol de Lorenzo Fantoni