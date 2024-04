Economie Impozitul pe venit. Se restituie sumele reținute în plus. Ce trebuie să conțină cererea







Serviciul Fiscal de Stat (SFS) admite recepționarea, începând cu data de 01 mai 2024, a cererilor privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova pentru perioada 2023. Cererea depusă anterior termenului stabilit se examinează începând cu ziua următoare termenului stabilit pentru prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit.

Cererile privind restituirea impozitului pe venit se vor examina începând cu 01 mai 2024, urmare a finalizării la data de 30 aprilie curent a perioadei de recepționare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru 2023 de la persoanele fizice cetățeni. Excepție sunt situațiile când persoana fizică intenționează să își schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova, iar cererea se examinează la data recepționării.

Persoana fizică poate solicita restituirea impozitului pe venit prin depunerea Cererii de restituire a sumei achitate/reținute în plus (găsiți cererea aici) în următoarele modalități:

în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică”, în cazul în care persoana fizică dispune de semnătură electronică. Pentru a depune cererea electronic este necesar să accesați Compartimentul „Cerere de restituire”;

pe suport de hârtie, de sine stătător (sau de reprezentantul legal al acesteia), la subdiviziunea teritorială a Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservește.

Impozitul pe venit în 2024. Persoanele scutite de la plată

”La cerere se vor anexa documente confirmative, după caz, conform Ordinului SFS nr.134/2017. Pentru informații suplimentare, puteți telefona la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0 8000 1525 (apel gratuit)”, se arată întrun comunicat al SFS

Fiecare contribuabil - persoană fizică rezidentă, care are un venit anual impozabil mai mic de 360.000 lei, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 901 din Codul fiscal, are dreptul la o scutire personală anuală, potrivit SFS. Scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul.

a) persoană care s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobîl;

b) persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;

c) părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cît şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;

d) persoană cu dizabilităţi ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova. Precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan;

e) persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie. Persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate;

f) pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată.