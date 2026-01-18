Impozite mai mici în plină scumpire. Reducere uriașă pentru o categorie de români

După un început de an marcat de majorări semnificative ale impozitelor locale, autoritățile vin și cu vești care vizează facilități fiscale aplicabile unor categorii clar definite de contribuabili, potrivit Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta.

În timp ce numeroși proprietari au constatat creșteri consistente ale obligațiilor de plată pentru anul 2026, există și situații în care legislația locală permite reduceri substanțiale ale impozitului datorat.

Una dintre aceste facilități prevede o diminuare de până la 60% a impozitului pe clădiri și terenuri, cu respectarea unor condiții precise.

La începutul anului 2026, mulți români care au optat pentru plata anticipată a impozitelor locale au beneficiat de bonificația standard de 10%.

Cu toate acestea, în numeroase cazuri, suma finală achitată a fost mai mare decât în anii anteriori, ca urmare a actualizării valorilor impozabile și a deciziilor adoptate la nivel local.

În acest context, autoritățile fiscale au reamintit existența unor scheme de sprijin care pot reduce semnificativ povara fiscală pentru anumite domenii economice.

Potrivit informațiilor transmise de Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, reducerea de 60% este destinată operatorilor economici din domeniul turismului.

Facilitatea se aplică firmelor care dețin clădiri și terenuri utilizate pentru desfășurarea activităților turistice. Măsura este valabilă și în anul 2026 și vizează atât impozitul pe clădiri, cât și pe cel aferent terenurilor utilizate în acest scop.

Condiția principală pentru acordarea reducerii este ca imobilele respective să fi fost folosite pentru prestarea serviciilor turistice timp de cel puțin șase luni pe parcursul anului 2025. Această cerință trebuie dovedită prin documente justificative, depuse în cadrul dosarului de solicitare.

Reducerea de impozit este acordată în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Constanța nr. 81 din 29 februarie 2024, prin care a fost aprobată schema de ajutor de minimis aplicabilă la nivelul municipiului.

Acest tip de ajutor permite autorităților locale să acorde sprijin financiar limitat întreprinderilor, fără a fi necesară notificarea Comisiei Europene, întrucât valoarea sprijinului nu este considerată suficient de mare pentru a afecta concurența pe piață.

Pentru a beneficia de reducerea de 60%, contribuabilii eligibili trebuie să depună o cerere până cel târziu la data de 31 martie 2026. Dosarul trebuie să conțină documentele prevăzute de legislația în vigoare, care să ateste îndeplinirea condițiilor impuse de schema de ajutor.

Cererea poate fi transmisă prin mai multe canale: online, prin platforma de servicii electronice disponibilă pe site-ul instituției, prin e-mail la adresa ag6@spit-ct.ro, prin poștă cu confirmare de primire sau direct la registratura Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța ori la Agenția nr. 6.

În paralel cu aceste facilități, autoritățile reamintesc și posibilitatea redirecționării unei părți din impozitul pe venit prin Declarația 230.

Aceasta permite persoanelor fizice să direcționeze un procent din impozitul deja datorat statului către entități nonprofit, unități de cult sau burse private.

Consultantul de business Adrian Ghencea a precizat: „Dacă ai venituri pentru care depui Declarația Unică (212), redirecționarea se face în Declarația Unică, nu prin 230”. Tot acesta a menționat că „suma este calculată automat de ANAF, nu trebuie să o estimeze contribuabilul”.