O scurtă trecere în revistă a ceea ce înseamnă „Academia Tomitană” și cel mai vocal personaj al său, Constantin Barbu, scoate la iveală adevărul.

Academia este înregistrată în sediul Arhiepsiscopiei Tomisului

Concret, pe 25 august 2020, a fost înființată așa-zisa „Academia Tomitană”, care este, în actele oficiale, Fundația Academia Tomitană. De fapt, doar un simplu ONG, fără nicio recunoaștere științifică din partea autorităților publice abilitate (Ministerul Educației sau Academia Română).

Practic, nu are nici măcar un an de existență și nu are nicio calitate de for academic sau științific.

Sediul Fundației Academia Tomitană este chiar în sediul Arhiepiscopiei Tomisului, adică în Palatul episcopal din str. Arhiepiscopiei nr. 23 din Constanța.

Numărul de înregistrare în Registrul Național al ONG-urilor (http://www.just.ro/registrul-national-ong/) este 27/B/2020, iar fondatorul acestei asociații este IPS Teodosie Petrescu.

Scopul oficial declarat al ONG-ului de recentă creație este „înfiinţarea unui centru de Arhivare Istorică, ce urmărește cunoașterea, aflarea, cercetarea şi diseminarea trecutului istoric al Dobrogei începând cu anul 655 îHr., precum şi identificarea şi culegerea din Arhivele internaţionale a manuscriselor care s-au scris în şcoala Tomitană, traducerea acestora şi publicarea în cadrul Editurii Arhiepiscopiei Tomisului şi organizarea şi simpozioanele naționale și internaționale”.

Cel mai vocal reprezentant al acestei Academii este Constantin Barbu, care se pretinde a fi „profesor” și „academician”, deși nu are aceste titluri.

Constantin Barbu e academician și la o Academie franceză, de fapt tot un ONG

Din CV-ul prezentat pe site-ul așa-zisei „Academii Tomitane” reiese că a absolvit doar Facultatea de Filologie a Universității din Craiova (1974-1978) și că, în timpul studiilor de licență, adică în anul 1977, a beneficiat de o bursă de studii în Franța, la Grenoble. Apoi CV-ul abundă cu prezentări de articole și cărți publicate și pretinse laude ale unor personalități, care nu sunt însă probate nicicum.

În CV, Constantin Barbu pretinde că a fost lector la Universitatea Ovidius în anul universitar 1991-1992 (adică în cel de-al doilea an de existență a Universității, înființată prin HG nr. 225/7 martie 1990 prin care Institutul de Subingineri din Constanţa se transformă în Universitatea „Ovidius” Constanţa). Barbu nu indică vreo facultate unde a activat și nici cursul susținut.

Interesant de știut cum a fost lector fără să fie doctor. Sau a fost doctorand, dar nu se specifică nici acest lucru și mai ales nu scrie ce a predat ?

Tot în CV, „academicianul” afirmă că este membru în ACADÉMIE EUROPÉENNE DES SCIENCES, DES ARTS ET LETTRES, care este de fapt un ONG creat la Paris în anul 1980, care nu are recunoaștere științifică din partea autorităților publice franceze.

La fel de interesant este că acest ONG are și două pagini de internet http://www.europeanacademysciencesartsandletters.com/ și https://www.aesal.eu/), semn că există ceva disensiuni între membrii acestuia.

Simpozion internațional fără niciun invitat străin

Astfel de ong-uri cu titlul de Academie sunt numeroase în lume. Iar acestea pot fi rapid verificate aici: https://fr.wikipedia.org/wiki/All_European_Academies.

Spre exemplu, există o ACADÉMIE EUROPÉENNE DES SCIENCES ET DES ARTS cu sediul la Salzburg în Austria (https://www.euro-acad.eu/).

Cel care se pretinde academician, Constantin Barbu, abuzează nu numai în folosirea titlurilor, ci și în activitățile organizate.

Astfel, el a organizat, la Constanța, în 26.05.2021, un simpozion internațional fără niciun invitat străin, în care, cu un spirit „academic”, a jignit într-un delir total multe personalități, cu adevărat academice, ale societății românești, pe care se pare că nu îi cunoaște nici măcar prin prisma operelor lor. „Academicianul” Barbu era supărat că Arhiepiscopia Tomis nu are aprobare să devină Mitropolie.