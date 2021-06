Dr. Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei medicilor de familie Bucureşti-Ilfov, Voichiţa Lăzureanu, medic primar de boli infecţioase, şi directorul medical al Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală Adrian Marinescu au explicat modul în care trebuie făcută vaccinarea în cazul copiilor.

Medic :Rugămintea mea la părinţi este să nu facă vaccinările mai devreme de o lună faţă de alt vaccin

Dr. Voichiţa Lăzureanu, medic primar de boli infecţioase a explicat că, în cazul copiilor, vaccinarea anti-Covid-19 ar trebui făcută la cel puţin o lună diferenţă faţă de ultimul vaccin pe care l-au făcut pentru a preveni diferite boli.

Dr. Lăzureanu: “Ca regulă de bază în vaccinare este obligatoriu o distanţă minimă de o lună între două vaccinuri diferite, pe modele diferite, pe acţiune diferită, pe structuri virale diferite. Rugămintea mea la părinţi este să nu facă vaccinările mai devreme de o lună, eu aş merge către 2-3 luni ca şi distanţă între ele, tocmai pentru a avea o anumită siguranţă de a nu biciui sistemul imun să genereze acei anticorpi împotriva tuturor infecţiilor dintr-o dată, desi ştim că există şi vaccinuri hexavalente, cu şase feluri diferite de subtipuri virale la care trebuie să generăm, dar totuşi, este tehnologie nouă, este un efort al corpului uman şi al sistemului imun, şi atunci ca să nu facem cumva rău din anumite puncte de vedere da, să facem vaccinarea la cel puţin o lună, dar, repet, undeva la 2-3 luni ar fi ideal, eu mi-am vaccinat fetele anti-hpv în februarie, deci acum sunt în regulă şi în momentul în care se dă drumul la vaccinare anti-covid pentru 12-15 ani deja sunt suficient de sigură să ştiu că le pot vaccina şi împotriva covid 19. Regula de bază este aceeaşi, dacă nu există co-formulare de vaccin, deci în acelaşi rapel sau în aceeaşi doză să fie mai multe subtipuri virale, atunci regula de bază este de minimum o lună pauză între ele”, a declarat medicul. La vaccinare copilul va primi acelaşi chestionar pe care îl primesc şi adulţii Dr. Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei medicilor de familie Bucureşti-Ilfov a precizat că vaccinarea copiilor se poate face atât prin platforma de vaccinare, cât şi prin programare la medicul de familie. În acest sens medicii de familie aşteaptă noi detalii legate de modalitatea concretă prin care vor putea face acest lucru: “La vaccinare copilul va primi acelaşi chestionar pe care îl primesc şi adulţii când sunt vaccinaţi, unde tutorele poate consemna dacă sunt probleme, se va afla dacă există contraindicaţii absolute sau temporare”.

Şi continuă: “Copilul, dacă va veni la vaccinare, va primi acelaşi chestionar pe care îl primesc şi adulţii când sunt vaccinaţi, unde poate tutorele sau părintele cu care vine obligatoriu să consemneze dacă sunt probleme, se va afla dacă există contraindicaţii absolute sau temporare, şi asta trebuie să fie suficient, pentru că vorbim despre o grupă de vârstă apropiată faţă de ceea ce am vaccinat până acum şi nu trebuie să ştim ceva în mod special. Pentru copiii sub 16 ani este un formular de consimţământ care este adaptat pentru că este semnat şi de tutore, nu doar de către copil, iar chestionarul care se face în triaj are aceleaşi rubrici.

Copiii sunt vectori de transmitere a bolii

Dr Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală e explicat pentru News.ro că vaccinarea copiilor cu vârsta între 12 şi 15 ani este extrem de importantă în procesul de diminuare a pandemiei, pentru că cei mici sunt vectori de transmitere a bolii.