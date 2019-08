Echipa de futsal Imperial WET Miercurea Ciuc a învins joi seară, scor 6-3 (3-2), formația Futsal Minerva, campioana Elveției, într-o partidă contând pentru etapa a doua a Grupei a 3-a a turului preliminar al Ligii Campionilor.

A fost cea de-a doua victorie pentru campioana României în grupa care se desfășoară la Atena, după succesul de miercuri seară, scor 9-0, cu Blue Magic Dublin, campioana Irlandei. Cum în cel de-al doilea meci al zilei AEK Atena și Blue Magic Dublin au încheiat la egalitate, scor 4-4, campioana României nu mai poate fi detronată din fotoliul de lider, indiferent de rezultatele diun ultima rundă.

Cu o etapă înainte de final, Miercurea Ciuc are punctaj maxim, șase puncte, fiind urmată de Minerva, cu trei puncte, AEK și Blue Magic, ambele cu câte un punct. În ultimul meci, campioana României va da piept cu AEK Atena, sâmbătă seară.

Dacă în prima confruntare cu Blue Magic a făcut o adevărată demonstrație de forță, campioana României a trebuit să se întrebuințeze serios pentru a trece joi seară de Futsal Minerva. Ciucanii au început perfect partida, gol Hector în secunda 28! Elvețienii au replicat prompt, reușind egalarea două minute mai târziu prin grecul Evangelos Marcoianakis.

Ciucanii au marcat din nou, prin sârbul Marko Prsici, dar Minerva a egalat prin Fabio Soares. Campioana României, care a ratat o mulțime de ocazii, a intrat în avantaj la pauză prin golul marcat de Cristian Matei.

La reluare, campioana Elveției a egalat pentru a treia oară, prin Mamadu Ture, a scos portarul, dar nu a reușit minunea. Imperial WET a gestionat perfect finalul jocului și a mai înscris de trei ori prin Florin Matei, Deco și Marko Prsici.

„Nu am prins cea mai bună zi, dar important este că am câștigat. Rezultatul din cel de-al doilea meci al zilei, AEK – Blue Magic 4-4, ne-a avantajat decisiv. Vrem însă să încheiem grupa cu un al treilea succes, ne obligă valoarea, ne obligă blazonul. Ne bucurăm că am reprezentat cu succes orașul Miercurea Ciuc, România, futsalul din România la acest nivel. Sperăm să fie doar începutul unui vis frumos”, a spus Walter Gorbe, finanțatorul echipei Imperial WET Miercurea Ciuc.

Campioana României a început meciul contra echipei Futsal Minerva în aceeași formulă ca și la primul joc: Victor Lopez Gonzales – Hector Blazquez, Alvaro De Luis Yubero, Florin Matei,Marko Prsici

Iată și restul lotului: Gică Dospinescu portar; Bogdan Covaci, Cristian Matei, Andre Luiz Fernandes, Adrian Pânzaru, Stefan Rakici, Laszlo Szocs, Levente Tanko, Savio Valadares. Antrenor: Sito Rivera

28 august

Imperial WET Miercurea Ciuc – Blue Magic 9-0 (6-0)

Au marcat: Florin Matei (1.58), Hector (4.50), Marko Prsici (10.32, 30.49, 39.49), Alvaro (12.36, 39.16 – lov. de la 10 metri), Cristian Matei (15.13, 18.01)

Arbitri: Aurélien Uzan (Franța), Murat Colak (Turcia); Damian Grabowski (Polonia)

Minerva – AEK Atena 4-3 (2-1)

Au marcat: Ruiz Fernandez (6.32, 7.36), Turé (38.02), Santona (38.46) / Thanasai (19.59 – lov. de la 10 metri), V. Asimakopoulos (35.42), K. Panou (36.50)

Arbitri: Hikmat Qafarli (Azerbaijan), Damian Grabowski (Polonia); Murat Colak (Turcia)

29 august

Minerva – Miercurea Ciuc 3-6 (2-3)

Au marcat: Marcoyannakis (2.55), Soares (7.48), Turé (23.52) / Hector (0.28), Pršić (3.37, 39.37), Cristian Matei (14.37), Florin Matei (32.36), Deco (34.04)

Arbitri: Damian Grabowski (Polonia), Aurélien Uzan (Franța); Hikmat Qafarli (Azerbaijan)

AEK – Blue Magic 4-4

Au marcat: Manos (8.14), Hatzifotiou (9.56), K. Panou (15.56), Skoutelis (33.05) / Micoski Lucas (9.47, 39.20), Byrne (19.15, 38.46)

Arbitri: Murat Colak (Turcia), Hikmat Qafarli (Azerbaijan); Aurélien Uzan (Franța)

Clasament:

1.Miercurea Ciuc 6p

2.Minerva 3p

3. AEK Atena 1p

4. Blue Magic 1p

31 august

ora 17:30: Blue Magic – Minerva

ora 20:00: AEK – Miercurea Ciuc

Toate partidele se vor disputa la „Dais Sports Center” din Atena

*Ora de disputare este cea din România

sursa:frf.ro

