Harghitenii au obținut biletele pentru Main Round în urmă cu o lună, când au câștigat categoric grupa preliminară de la Atena.

Campioana României face parte din Grupa 5 a Main Round-ului celei mai importante competiții intercluburi din lume, alături de formațiile Rekord Bielsko-Biała (campioana Poloniei), Luxol St Andrews Futsal Club (campioana Maltei) și Sparta Praga (campioana Cehiei).

Meciurile Grupei 5 sunt găzduite de „Arena Sparta” din Praga. Primul adversar al campioanei României va fi chiar echipa gazdă Sparta Praga, joi seară, de la ora 21.00, ora României.

Misiunea formației Imperial WET Miercurea Ciuc e una foarte dificilă, doar câștigătoarea grupei urmând să se califice în Elite Round-ul UEFA Futsal Champions League. În ciuda acestui amănunt, ciucanii sunt optimiști.

Delegația campioanei României a ajuns miercuri dimineață la Praga, unde, după câteva zile ploioase, soarele și-a intrat în drepturi! Jucătorii grupării harghitene au călătorit în același avion cu Alexandru Băluță, fostul jucător al Universității Craiova, în prezent la Slovan Liberec, unde a fost împrumutat de Slavia Praga. Băluță a stat de vorbă cu jucătorii de la Imperial WET, le-a urat succes și le-a promis că joi seară va fi prezent în tribunele de la „Arena Sparta” pentru a le face galerie!

La hotelul unde sunt cazați, ciucanii au avut o nouă surpriză. Ei s-au întâlnit cu adversarii de la Luxol St Andrews Futsal Club, campioana Maltei, echipă pregătită de fostul mare internațional român Gabriel Dobre și la care evoluează de ani buni Emil Răducu, nimeni altul decât fostul căpitan al primei noastre reprezentative. Imperial WET și Luxol St Andrews Futsal Club se vor confrunta în ultima etapă, duminică, 13 octombrie.

MIERCUREA CIUC – SPARTA PRAGA

Imperial WET a făcut repetiția generală pentru meciurile din Main Round-ul UEFA Futsal Champions League luni seară la Odorheiu Secuiesc, în Liga I. Elevii tandemului Sito Rivera – Cosmin Gherman s-au impus fără probleme, scor 6-2 (4-0), într-o partidă în care a debutat și ultima achiziție a harghitenilor, pivotul brazilian Bruno Moreno, care a marcat trei goluri!

Sito Rivera, antrenorul principal al campioanei României, este încrezător înaintea dificilelor partide din Main Round-ul Ligii Campionilor. Experimentatul tehnician spaniol e convins că totul depinde doar de jucătorii săi.

„Bruno Moreno e un plus pentru noi”

– Domnule Sito Rivera, cum îi simțiți pe elevii d-stră înaintea meciurilor de la Praga?

– Avem cu toții un moral bun. Am câștigat de la începutul sezonului tot, în campionat, în preliminariile Ligii Campionilor, am cucerit Supercupa României. Traversăm o perioadă foarte bună, tocmai de aceea am mare încredere că putem să ne impunem în grupa de la Praga. Ca să ajungem aici a trebuit însă să muncim foarte mult.

– Cum s-a integrat Bruno Moreno, ultima achiziție?

– Bruno Moreno e un jucător de mare calitate, un plus pentru noi, sper să ne ajute în tot ceea ce facem. Se pregătește alături de noi de o lună, a înțeles ceea ce vrem de la el, dar cel mai important e faptul că a debutat cu trei goluri și cu un joc foarte bun.

„Presiunea e pe Sparta”

– Primul meci va fi împotriva gazdelor de la Sparta Praga! E un dezavantaj?

– Sparta Praga e o echipă foarte puternică, în care s-a investit mult în ultima vreme. Are în componență câțiva jucători de mare valoare, printre care Wilde, campion mondial cu Brazilia! Este adevărat, Wilde nu mai e tânăr, dar experiența sa este uluitoare. Faptul că vom juca primul meci împotriva cehilor cred că e mai degrabă un avantaj pentru noi. Presiunea debutului în grupă e pentru ei. Din punctul meu de vedere, Sparta Praga e favorită în primul rând pentru că este gazdă.

– Rekord Bielsko-Biała?

– E campioana Poloniei, o țară cu un futsal foarte dezvoltat. Campioana Poloniei e unde adversar de temut.

– Luxol St Andrews Futsal Club?

– Campioana Maltei tocmai ce a transferat doi jucători brazilieni! E adevărat, nu cred că au reușit să-i integreze atât de rapid, dar s-a întărit. E o echipă cu experiență în Liga Campionilor. În plus, e antrenată de Gabriel Dobre, iar la Luxol St Andrews evoluează fostul căpitan al naționalei României, Emil Răducu.

„70 la sută contează apărarea”

– E una dintre cele mai echilibrate grupe?

– Cu siguranță. E o grupă tare, e o grupă echilibrată. Nu te califici după primul meci, dar nici nu ratezi calificarea mai departe după prima etapă în cazul în care pierzi. Va fi interesant cum se vor descurca echipele având în vedere suprafața de joc. Nu e parchet, e taraflex, o suprafață foarte rapidă.

– Care ar trebui să fie punctul forte al campioanei României pentru a merge mai departe?

– Apărarea! E foarte important ca apărarea să funcționeze. Am făcut foarte multe lucruri bune în ultima perioadă, avem un ritm de joc foarte bun. Trebuie să fim însă foarte puternici în apărare. Jucând cu echipe de același nivel, apărarea înseamnă 70 la sută din jocul unei echipe. Cred că depinde doar de noi să mergem mai departe în elita Ligii Campionilor.

„Savio e la capacitate maximă”

– Jucătorii de la Imperial s-au descurcat foarte bine la națională în turneul din Ucraina.

– Am avut cinci jucători și toți au evoluat foarte bine, marcând 10 din cele 11 goluri ale României. Toți, Savio, Cristi Matei, Pânzaru, Covaci și Szocs, au evoluat foarte bine. Și sârbii Rakic și Prsic au fost la naționala lor și au jucat bine.

– Cum se prezintă Savio?

– Foarte bine! A trecut peste acea accidentare care l-a ținut departe de teren atâtea luni. A căpătat încredere și e la capacitate maximă.

Iată lotul campioanei României pentru Main Round-ul UEFA Futsal Champions League:

Victor Lopez, Gică Dospinescu – portari; Florin Matei, Cristi Matei, Bogdan Covaci, Adrian Pânzaru, Andre Luiz Deco, Stefan Rakic, Alvaro, Savio Valadares, Marko Parsic, Levente Tankó, László Szőcs, Bruno Moreno, Hector – jucători de câmp.

Programul Grupei 5 a Main Round-ului Ligii Campionilor:

joi, 10 octombrie

ora 18:30

Rekord Bielsko-Biała – Luxol St Andrews Futsal Club

ora 21:00

Imperial WET Miercurea Ciuc – Sparta Praga

vineri, 11 octombrie

ora 18.30

Imperial WET Miercurea Ciuc – Rekord Bielsko-Biała

ora 21:00

Sparta Praga – Luxol St Andrews Futsal Club

duminică, 13 octombrie

ora 18:30

Luxol St Andrews Futsal Club – Imperial WET Miercurea Ciuc

ora 21:00

Sparta Praga – Rekord Bielsko-Biała

– toate meciurile se joacă la „Arena Sparta” din Praga; ora este cea a României

Te-ar putea interesa și: