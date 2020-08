După izbucnirea pandemiei, acesta a părăsit America și a plecat în Mexic. „Nu îmi vine să cred ce se întâmplă în SUA, magazinele sunt goale, străzile sunt pustii. America este o țară puternică, însă… acum e doborâtă.

Las Vegas era un oraș în care nu dormea nimeni, acum e pustiu, cazinourile, restaurantele sunt toate închise. E ca într-un film de groază. Am decis să plec în Mexic pentru că aici nu este atât de restricționat totul.

Aici magazinele, mall-urile sunt deschise, oamenii se distrează. Bine, nu știu pentru câtă vreme. Eu la început am ignorat și am luat în glumă acest virus. Sfatul meu pentru toți este să rămână acasă și să nu își piardă speranța. Să stai acasă, e un cadou, nu ceva rău”, spunea Rădoi.

Însă acum s-a întors în America și a dat de ghinion, s-a infectat cu noul coronavirus. Boala l-a ținut la pat trei săptămâni, timp în care a slăbit șapte kilograme.

„După ce eu m-am simțit rău, după câteva zile. Simptomele pe care eu le-am primit de febră, a ieșit că am corona. Am vrut să fac tratamentul acasă. Am trecut prin niște zile foarte grele. Trei săptămâni a durat până am luat acest virus. Nu puteam să mănânc, aveam febră, transpiram, vomitam, nici nu mai vorbesc de gust de mâncare, nu aveam gust ce mănânc. N-aș dori la nimeni să treacă prin acest virus pentru că e foarte periculos”, a povestit Nick Rădoi, conforma Antena Stars.

Acesta a recunoscut că s-a infectat cu noul coronavirus într-unul dintre cazinorurile din Vegas, fiind un împătimit al jocurilor de noroc. Odată cu relaxarea măsurilor de siguranță, afaceristul a plecat din California pentru a se bucura de distracția de noapte:

„Am trecut printr-o experiență destul de nasoală pot să zic, închiși în casă, toată lumea aștepta și noi așteptam să revenim la viața noastră normală, și cum s-au deschis ușile mulți au mers în locuri de entertaiment-uri, eu am ales să plec din California și să merg în Vegas. Pentru că cazionurile din Vegas s-au deschis, când am ajuns în cazino n-am putut decât să zic wow și să vad același lucru de un an de zile în urmă, lumea era aglomerată, fără măști, 80 % nu aveau măști, printre ei eram și eu, și din cauza asta am luat corona”.

Milionarul a mai povestit că acum se protejează cât de mult poate, ca să nu mai intre în contact vreodată cu virusul care l-a ținut la pat trei săptămâni:

„Am pierdut 7 kilograme pentru că chiar am fost foarte bolnav și am realizat că acest virus este foarte grav. Nu aș vrea să mai iau virusul din nou și să nu mai trec prin ceea ce am trecut în trei săptămâni”.