Imaginile disperării pe aeroportul din Kabul. Mamele își aruncă bebelușii peste sârma ghimpată către soldații occidentali. VIDEO

După ce talibanii au blocat accesul pe aeroportul din Kabul, de unde decolează avioanele cu cei evacuați, mamele disperate au ajuns să-și arunce copiii peste gardul de sârmă ghimpată. Femeile speră că, măcar, copiii vor scăpa din infernul provocat de talibani.

Victoria fulgerătoare a talibanilor, în Afganistan, înlesnită de retragerea trupelor americane, a provocat scene de haos pe aeroportul din Kabul unde mii de oameni încearcă să urce în avioane închiriate de ţări străine. În prezent se desfășoară mai multe operațiuni de evacuare cetăţenii statelor occidentale și pentru afganii care au colaborat cu forţele străine.

Un gard de sârmă ghimpată îi desparte pe cetățenii afgani care încearcă să scape de regimul taliban, de protecția soldaților americani și britanici. Într-o tentativă disperată, cei care vor să scape de regimul taliban își aruncă copiii peste acest gard, sperând că nu vor fi abandonați de soldații occidentali.

People are so desperate they are trying to hand over their children so they can at least escape the country.

Oamenii cer intervenția soldaților brtitanici și americani, din fața porților și a gardurilor de sârmă, după cum relatează India Today și Sky News. Un ofițer superior din trupele britanice a declarat că a fost nevoit să blocheze drumul spre aeroprt cu mașini și sârmă ghimpată pentru a ține situația sub control, cât de cât. .

„A fost îngrozitor, unele femei își aruncau bebelușii peste sârma ghimpată, cerând soldaților să-i ia, unii s-au prins în sârma ghimpată”, a povestit ofițerul.

El a adăugat, însă, că aceste zile de groază, și imaginile oamenilor care voiau să scape, vor lăsa urme în sufletele multora dintre soldați.

„Sunt îngrijorat pentru oamenii mei, câțiva au nevoie de consiliere, toți am plâns azi-noapte”, a mai povestit acesta.

Secretarul Apărării din Marea Britanie, Ben Wallace, a fost pus să comenteze acest subiect, imaginile cu mame care încearcă să-și salveze copiii, aruncându-i soldaților din forțele occidentale, peste gardul de sârmă ghimpată. El a declarat că Marea Britanie nu poate evacua copii neînsoțiți din Afganistan.

