Imagini îngrijorătoare din interiorul centralei Zaporojie. Mai multe camioane militare rusești sunt parcate acolo. Video

A apărut un nou videoclip online care arată posibile vehicule militare rusești în interiorul unei hale de turbine conectate la un reactor nuclear de la centrala nucleară Zaporojie din Ucraina, unde bombardamentele intensificate au alimentat temerile legate de un dezastru nuclear.

Potrivit imaginilor, mai multe vehicule, ce par a fi militare rusești stau parcate în interiorul centralei Zaporojie, la aproximativ 130 de metri de reactorul nuclear. Imaginile arată una dintre cele șase camere de turbine situate pe partea de vest a centralei nucleare, situată în orașul Enerhodar.

Fiecare hală de turbine este conectată și construită într-o clădire mare care găzduiește un reactor nuclear. Analiștii care au cercetat imaginile au putut identifica locul exact în care camioanele rusești sunt parcate în interiorul centralei.

Potrivit acestora, camioanele „se află în imediata apropiere a rezervorului principal de ulei, care conține substanța inflamabilă menită să răcească turbina cu abur.

Există și hidrogen, de asemenea cu pericol mare de explozie, folosit pentru răcirea generatorului. O turbină mare cu abur poate fi văzută la începutul clipului. Aceste vehicule se află la 30 de metri de reactorul nuclear”, au precizat analiștii.

Russians place their military equipment directly on the territory of the #Zaporizhzhia NPP. pic.twitter.com/Bzj3ceWpOj

— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) August 18, 2022