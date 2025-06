Imagini inedite cu Prințul William și copiii săi. Un detaliu le-a atras atenția fanilor

Cu ocazia Zilei Tatălui, Prințul William și Kate Middleton au făcut publice două fotografii inedite alături de copiii lor – George, Charlotte și Louis.

Imaginile, pline de afecțiune, au fost postate duminică pe conturile oficiale de social media ale cuplului regal, însoțite de un mesaj cald: „La mulți ani de Ziua Tatălui, tată (înainte și după!) Te iubim! G, C & L ❤️”.

Happy Father’s Day, Papa (before and after!) We love you! G, C & L 💖

📸 Josh Shinner pic.twitter.com/elSVlgcyWQ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 15, 2025