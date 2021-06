Cosmin Craciun a postat pe social media câteva imagini şi un video cu un fenomen straniu care nu s-a mai văzut în România. În video dar şi în fotografiile postate de el se poate vedea cu un nor uriaş, înfricoșător, surprins pe cerul Buzăului.

Imaginile de aseară sunt cu adevărat impresionante pe cerul Buzăului. Un nor uriaș a putut fi văzut în apropierea orașului, iar internautii nu au pierdut ocazia și au postat foarte multe imagini cu acest fenomen straniu.

Din fericire norul amenințător nu a adus decât o ploaie de vară peste oraș, fără sa fie înregistrate inundații sau pagube materiale.

Un sistem convectiv liniar a fost surprins aseară în proximitatea municipiului Buzău. Este vorba despre un nor care se numește Cumulonimbus, specia Capillatus, cu particularitatea Arcus.

Este descris ca un nor gros și dens, cu o dezvoltare verticală considerabilă, sub forma unui munte sau a unor turnuri uriașe. O parte, cel puțin a vârfului său, este în mod normal netedă, fibroasă sau striată și aproape întotdeauna turtită; această parte este adesea extinsă sub formă de nicovală sau de un vast panou. Sub baza foarte întunecată, apar nori zdrențuiți și precipitații sau averse.

Cumulonimbus este următorul pas către Cumulus Congestus, prin urmare, sunt nori care se dezvoltp vertical (vârfurile sunt de obicei între 8 și 14 km înălțime).

În interior conțin, de asemenea, picături mari de ploaie, fulgi de zăpadă, gheață granulată, grindină și în cazuri de instabilitate extremă grindină de dimensiuni considerabile. Aproape întotdeauna produc Tormenta, adică precipitații sub formă de averse, ploi sau grindină, în general, și zăpadă iarna, însoțite de vânturi în rafală și descărcări electrice..

Internauţii au publicat imagini spectaculoase pe reţelele de socializare. De astfel de fenomene vom avea parte si în zile următoare, avertizează meteorologii.