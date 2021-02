În video îl veți putea auzi pe Alex Bodi cum strigă la Bianca şi îi cere să se dea jos din mașina lui și să plece acasă. Bianca refuză şi spune că îi este dor de el. Acele imagini din parcare au fost realizate la o săptămână după ce Bodi s-ar fi tăiat cu un cercel și ar fi jurat „cu sânge”. A fost un gest de amenințare la adresa Biancăi. Acesta a spus atunci că dacă nu încetează cu „șantajul și scandalurile”, o să facă dezvăluiri care „o vor distruge”.

Imagini incredibile cu Bianca Drăgușanu și Alex Bodi. Totul a fost făcut public

Alex Bodi a recunoscut că o bătea pe Biancăi Drăgușanu. Iar împăcarea dintre ei însemna vacanțe de vis și cadouri scumepe. Fostul soţ o acuză de tulburări psihice:

Alex Bodi: “Da, am lovit-o în Viena, avea dreptate atunci, am recunoscut. A existat un conflict între noi doi în 30 septembrie. Trebuie să înțelegi de ce au degenerat lucrurile, din geloziile ei. De ce vrei tu să sari la bătaie? Adică tu sari la mine, eu te opresc și tu după aia spui că ai semne pe mână? Eu am video cu dânsa în anumite ipostaze, pe care nu ar vrea în viața ei să le dau. Când era întinsă pe jos a luat pastile. Sunt mai multe, printre ele și filmarea de la balcon. Ea are tulburări psihice. Zici că te-am bătut și după patru zile ai fugit cu mine în vacanță? Dacă a făcut dosar penal, asta doar ea știe. Bănuiesc că și-ar fi luat certificat. Dar să vină cu mine în Turcia să se afișeze peste tot cu mine? Femeia asta a fost numai în vacanțe cu mine, avea numai beneficii de pe urma certurilor noastre. Noi ne-am certat de vreo 15 ori și ne-am împăcat. Suntem de râsul lumii. De ce toate relațiile ei au fost lupta din Troia? Ca e ea pâinea lui Dumnezeu?“, a declarat milionarul.

Imagini incredibile cu Bianca Drăgușanu și Alex Bodi: „N-ai ce să cauți cu mine acasă!”

În imagini Bianca este în mașina lui Bodi şi își făcea poze amuzându-se de situaţie. Iar Alex Bodi striga la ea să plece și să îl lase în pace că este doar o profitoare şi nu-i de încredere. Bianca este în mașina lui Bodi şi își făcea poze amuzându-se de situaţie. Iar Alex Bodi striga la ea să plece și să îl lase în pace că este doar o profitoare şi nu-i de încredere.