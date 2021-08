Bărbatul a publicat imagini controversate cu Raluca Drăgoi în mediul online și tânăra a scris un mesaj pe rețelele de socializare pentru a-și cere scuze față de toate persoanele care au fost nevoită să fie martore la această răzbunare.

Raluca Drăgoi a crezut că și-a găsit liniștea, însă nu este nici pe departe așa, căci după ce a anunțat cu zâmbetul pe buze că a intrat într-o nouă relație, fostul soț, Sorin Mihalache, a publicat imagini compromițătoare cu vedeta din intimitatea lor pe internet pentru a-i face rău.

„Îmi cer scuze pentru ipostaza în care m-au văzut oamenii în spațiul online”

De asemenea, vedeta a încercat să clarifice situația în primul și în primul rând în mediul online, acolo unde au fost postate pozele, astfel că a scris un mesaj pentru a le cere scuze fanilor ei pentru situația neplăcută în care a fost pusă de fostul soț.

„Eu, Raluca Drăgoi, îmi cer scuze pentru ipostaza în care m-au văzut oamenii în spațiul online. Consider că viața mea privată nu privește pe nimeni în afara de mine. Nu am crezut în viața mea că omul cu care am avut o căsnicie timp de doi ani, Sorin Mihalache, va recurge la astfel de gesturi urâte. În încheiere vreau să vă spun că indiferent de ce meserii avem și cine suntem, tot oameni ne numim și suntem supuși greșelilor. Mulțumesc tuturor celor care sunteți lângă mine și mă susțineți în această perioadă.”, a scris Raluca Drăgoi pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, Raluca a vorbit și la Antena Stars privind situația provocată de fostul soț de care a divorțat. Nu a dat foarte multe detalii, căci a menționat că a solicitat deja organele legii pentru a rezolva această situație, spunând că a făcut deja toate demersurile.

O răzbunare „copilăroasă” fiindcă a pierdut-o

Tânăra a explicat că gestul la care a recurs Sorin Mihalache, fostul partener de viață al artistei, este, de fapt, o răzbunare copilăroasă și stârnită din cauza faptului că a realizat că a pierdut-o și nu o mai poate avea înapoi niciodată, scrie spynews.ro.

„Omul cu care am conviețuit și am fost căsătorită timp de doi ani de zile a recurs la aceste gesturi mârșave, cele mai urâte gesturi, încercând să mă umilească fiindcă sincer vă spun că a realizat că a pierdut tot și când spun tot, a pierdut faimă, pe plan financiar foarte multe lucruri, a pierdut tot. (…) Orice om are intimități, suntem oameni cu toții. Am făcut acest lucru având foarte mare încredere în el, dar acum să-și asume mai departe consecințele. Această poză există decât la el în telefon, timp de 3 luni de zile eu am fost șantajată și amenințată că el va publica această poză în spațiul online și social media și așa mai departe.”, a spus Raluca Drăgoi.