Ilinca Vandici a cedat. Vedeta a luat o decizie neașteptată: „De o vreme încoace sunt foarte tristă”

Opinia publică din România s-a scandalizat după ce Ilinca Vandici a declarat că ar trece cu vederea peste o eventuală infidelitate a partenerului de viață.

Ilinca Vandici, distrusă de comentariile internauților

După afirmațiile sale, vedeta Kanal D explică, pe larg, ce crede despre acest subiect și afirmă că este vorba despre o neînțelegere la mijloc.

„Am greșit. M-a durut foarte tare, practic vorbim de două apariții podcast-ul și 40 de întrebări. Din aceste două apariții de două ore jumătate, totul s-a redus la trei-patru răspunsuri a câte două minute!

În general, mi-am asumat întotdeauna lucruri, nu știi cât mă doare! Nu accept momentele în care sunt jignită, eu nu am făcut asta. După tot ce s-a întâmplat, îmi vine foarte greu să mă uit la mine. Nu știu de ce nu am acordat mai multă atenție. Am lăsat să se înțeleagă altceva”, a transmis Ilinca Vandici.

Acuzată că promovează infidelitatea

Prezentatoarea TV a fost acuzată de cei din mediul online de faptul că ar promova ideea că femeile pot fi înșelate, dar Ilinca Vandici a ținut să explice că nu asta a vrut să sugereze prin declarațiile sale.

„Dacă iert, nu înseamnă că accept sau promovez asta. Fiecare femeie are propriile reguli. Suntem oameni și suntem supuși greșelii. Am greșit pentru că nu mi-am găsit cuvintele potrivite. Totul s-a dus într-o zonă de violență, abuz, crimă!

În 17 ani de carieră, am avut un discurs frumos, e prima oară când se întâmplă asta! E dureros! De o vreme încoace sunt foarte tristă, am luat pauză de la rețele de socializare. Am stat eu cu mine și am analizat”, a mai transmis Ilinca Vandici, conform playtech.ro.

Ilinca Vandici vorbește, printre lacrimi, despre părinții săi

Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Ilinca Vandici a răspuns fără probleme multor întrebări, însă atunci când a fost întrebată de tatăl ei, vedeta nu și-a putut stăpâni lacrimile. Prezentatoarea TV a vorbit de multe ori despre copilăria sa plină de lipsuri și despre relația cu părinții, însă tatăl său este un subiect extrem de sensibil, acesta stingându-se din viață chiar în brațele ei.

Întrebarea rostită de Denise Rifai a fost dacă Ilinca Vandici consideră că și-a judecat prea aspru tatăl pentru modul în care a crescut-o. Prezentatoarea a izbucnit în lacrimi și a avut nevoie de câteva momente pentru a se liniști și a răspunde.

„Traume, dorința de a găsi în parteneri această afecțiune pe care nu am avut-o din partea părinților, dorința de a fi în centrul atenției, de a fi văzută, de a fi apreciată de public, de a primi laude în permanență. O durere mare, un gol imens pe care am încercat să îl umplu așa cum am putut”, a spus Ilinca Vandici în emisiunea de la Kanal D.