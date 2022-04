Denise Rifai a rămas fără cuvinte. S-a întâmplat în timpul emisiunii. O vedetă a izbucnit în plâns: ”Ați greșit”

A munci mult pentru a-și construi o carieră în televiziune, iar după mai bine de 17 ani, Ilinca Vandici a reușit să fie emblematică pentru emisiunea „Bravo, ai stil!”, un reality show fenomen despre modă și stil. A cochetat cu actoria, însă televiziunea rămâne principala sa iubire. Prezentatoarea este foarte activă pe rețelele de socializare, unde a creat o adevărată comunitate în jurul ei.

Ilinca Vandici nu este îndeplinită doar pe plan profesional, ci și în cel personal. Vedeta alături de soțul ei, omul de afaceri Andrei Neacșu, și băiețelul lor Zian formează o familie superbă.

Chiar dacă acum are o viață frumoasă, nu mereu lucrurile au fost roz. Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Ilinca Vandici a răspuns fără probleme multor întrebări, însă atunci când a fost întrebată de tatăl ei, vedeta nu și-a putut stăpâni lacrimile. Prezentatoarea TV a vorbit de multe ori despre copilăria sa plină de lipsuri și despre relația cu părinții, însă tatăl său este un subiect extrem de sensibil, acesta stingându-se din viață chiar în brațele ei.

Ilinca Vandici vorbește, printre lacrimi, despre părinții săi

Întrebarea rostită de Denise Rifai a fost dacă Ilinca Vandici consideră că și-a judecat prea aspru tatăl pentru modul în care a crescut-o. Prezentatoarea a izbucnit în lacrimi și a avut nevoie de câteva momente pentru a se liniști și a răspunde.

„Nu l-am judecat niciodată (n.r. – pe tatăl ei), nu e dreptul meu să fac asta, însă este dreptul meu să semnalez anumite lucruri pe care le-am simțit. Nu consider că am greșit cu nimic în ceea ce am declarat, astea au fost lucrurile pe care le-am simțit și pe care le simt în continuare, dar pe care încerc să le repar. Cred că e greșit ca un copil să își judece părinții, cred că e greșit ca un părinte să își judece copiii, cred că fiecare avem libertatea dată de Dumnezeu să ne trăim viața exact așa cum ne dorim.

Nicio clipă, oricât de supărată aș fi fost, oricât de rănită, oricâtă durere aș fi simțit, nu am susținut și nu voi susține niciodată că părinții mei nu m-au iubit sau că nu au făcut pentru mine, că nu și-au dat tot interesul ca nouă să ne fie bine, ba chiar am fost un copil foarte iubit, doar că iubit în felul lor. Felul lor nu avea corespondent în felul meu. Îi iubesc, i-am iubit și îi voi iubi toată viața, le sunt recunoscătoare, nu vreau să se înțeleagă greșit. Am ajuns la maturitatea la care pot spune public: Ați greșit, poate, cu niște lucruri. Eu am avut nevoie și de altceva, acel ceva pe care voi nu l-ați văzut, nu ați avut timp!

Traume, dorința de a găsi în parteneri această afecțiune pe care nu am avut-o din partea părinților, dorința de a fi în centrul atenției, de a fi văzută, de a fi apreciată de public, de a primi laude în permanență. O durere mare, un gol imens pe care am încercat să îl umplu așa cum am putut”, a spus Ilinca Vandici în emisiunea de la Kanal D.