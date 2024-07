Monden Ilie Năstase, strivit de durere. Nu vrea să mai audă de cea mai dragă persoană







România. Fostul mare tenismen Ilie Năstase a reacționat dur după ce a fost acuzat de fiica sa adoptivă că a rupt orice legătură cu aceasta. Charlotte locuiește în Statele Unite și a declarat recent că nu și-a putut contacta tatăl pentru a-l felicita cu ocazia împlinirii vârstei de 78 de ani, din cauza Ioanei Simion, soția acestuia.

Probleme în familia lui Ilie Năstase

Ioana i-ar fi blocat numărul de telefon. Cu toate acestea Ilie Năstase a declarat că a rupt legătura cu fiica sa adoptivă după ce a aflat ca fata are cont pe platforma de adulți Only Fans. De asemenea, fostul mare tenismen a declarat că actuala lui soție nu are nicio vină.

De fapt, el este cel care ar fi blocat numărul de telefon. „Este incredibil ce poate să spună. Păi, cum să umble Ioana la mine în telefon? Cum să o blocheze soția mea? Fabulos! Vreau să știe că eu, personal, am blocat-o”, a declarat Ilie Năstase.

Problemele au apărut în urmă cu trei ani

Se pare că problemele în familia lui Ilie Năstase au început în urmă cu trei ani când au apărut primele poze indecente pe platforma OnlyFans. „Așa că să stea liniștită, să nu mai arunce vina pe ea. Da, în urmă cu trei ani, când a apărut ea cu OnlyFans-ul sau dezbrăcată în poze, atunci am blocat-o. De atunci gata, nu mai am nicio treabă cu ea”, a declarat Ilie Năstase.

Ilie Năstase nu mai vrea să audă de fiica sa adoptivă

În finalul interviului, fostul mare sportiv i-a transmis fiicei adoptive să înceteze cu scandalurile și să nu uite că a plătit aproximativ 500.000 de euro pentru educația tinerei.

„Îi urez multă sănătate, dar o rog să termine cu scandalurile. Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei. Am ajutat-o când a fost cazul, i-am plătit școala, vreo jumătate de milion de euro. Ea e în SUA, eu în România, nu-mi mai pasă. Fiecare are viața lui”, a mai spus fostul tenismen, conform spynews.