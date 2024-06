Monden Ilie Năstase, mașini de lux pentru marea iubire a vieții sale. Cât este de darnic fostul tenismen







Ilie Năstase nu se uită la bani când vine vorba despre mașini, mai ales dacă acestea sunt cadouri. Deși i-au plăcut și lui automobilele nu a făcut o pasiune pentru ele la fel ca Ion Țiriac. A rămas fidel mărcilor germane, drept urmare a deținut un BMW X5 și de asemenea un BMW Z4. Pe de altă parte, tenismenul a recunoscut că în tinerețe a avut tot felul de mărci de renume.

„Când eram tânăr și prost am cumpărat multe mașini. Am avut Ferrari-uri, Rolls-uri și multe altele. Dar niciodată n-am avut timp să le conduc, să mă bucur de ele sau să pun o domnișoară în dreapta, pentru că eram în circuit și nu aveam timp.

”Mai bine colecționar de femei, decât de mașini”

Bine, acum consider că era o prostie să cumperi mașini pe care nu le conduci, atunci eram luat de flama vârstei și-mi plăcea să fac asta. Când ești tânăr vrei «să te dai mare» cu mașinile și cu fetele. La Țiriac asta e o boală, el colecționează mașini de când avea 27 de ani. Eu colecționez femei“ a declarat în trecut fostul tenismen. De altfel, acesta cumpără mașini pe bandă rulantă pentru actuala lui soție.

Așa se face că și-a vândut vila din Primăverii, dar a achiziționat un Bentley Continental de 240.000 de euro pentru Ioana. ”De data aceasta, mașina e de la Ilie. Am primit cadou de la soțul meu o mașină pe care mi-o doream foarte mult. Acum două săptămâni, cineva a parcat în fața blocului un Bentley modelul acesta și am zis: Wow, ce mașină frumoasă. Am fost imediat la reprezentanță și am luat-o pe loc.

Ilie Năstase, cadouri de sfert de milion de euro

Mai am cinci mașini, diferite mărci, dar nu se compară cu aceasta. Este de vis”, a declarat aceasta după ce a primit fabulosul cadou. Dar tenismenul nu s-a oprit aici. Anul următor de ziua soției, acesta i-a dăruit un Range Rover Evoque de 70.000 de mii de euro.

Cu siguranță și anul acesta fostul tenismen îi va face o supriză plăcută soției lui, achiziționându-I o altă mașină.