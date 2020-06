Prima problemă pe care au întâmpinat-o cei a fost cea legată luna de miere. Însă, aceasta nu va mai avea loc pentru Ilie Năstase și Ioana Simion, cel puțin pentru moment.

„Voiam sa merg cu copiii mei și cu băiatul Ioanei într-o vacanță, dar momentan nu putem ieși din țara pentru a putea merge unde avem în plan.

Ce să facem? Am înțeles că doar în Bulgaria putem merge. Avem planuri mari, nu pot face publică locația. Dar asta este, luna de miere o putem face oricând, nu e problemă”, a spus Năstase pentru Cancan.

Deși Ioana anunțase divorțul de Ilie Năstase, se pare că cei doi au dat uitării neînțelegerile și s-au cununat religios în Techirghiol, în urmă cu două săptămâni. „Acum poate facem și un copil, dacă tot zice că mă iubește așa mult. Mai ales că tot îmi zice de când ne-am cunoscut că își dorește o fetiță, pentru că deja are un băiat”, a declarat soția lui Ilie Năstase, într-un interviu pentru o emisiune televizată.

Nașul celei de-a cincea căsnicii a lui Ilie Năstase este Ciprian Marica, deși fostul fostbalist este cu aproape 40 de ani mai tânăr decât legendarul tenismen.

„N-am făcut nimic deosebit. Am plecat de la biserică și am mâncat la un restaurant. A fost simplu și frumos. Așa am vrut să o facem, mai puțină lume, fără publicitate. Așa a vrut soția mea.

Ciprian Marica este un prieten foarte bun, am relații foarte bune cu el. Ne-am asociat la Academia mea, că să facă și el fotbal. Ioana a mea este foarte bună prietenă cu Ioana lui și ne vedem foarte des.

Suntem vecini la Mamaia. Ciprian este un băiat care-mi place foarte mult, un băiat care a muncit în fotbal și face lucruri bune și în afară de fotbal”, a spus Ilie Năstase, pentru Fanatik.